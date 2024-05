Midwest | Le tempeste spazzano tornado e chicchi di grandine

(Detroit) – Forti tempeste hanno continuato a colpire il Midwest degli Stati Uniti all'inizio di mercoledì, portando forti piogge, raffiche di vento e tornado che secondo i meteorologi potrebbero estendersi oltre la regione.

Ed White, Alexa St. John e Sean Murphy



Agenzia di stampa



Il giorno precedente, due tornado hanno colpito una città del Michigan, distruggendo case ed edifici commerciali, tra cui una struttura FedEx.

Secondo il National Weather Service, i tornado sono stati avvistati martedì notte presto in alcune parti del Michigan, dell'Indiana e dell'Ohio, mentre anche parti dell'Illinois, del Kentucky e del Missouri sono state poste sotto sorveglianza dei tornado. Le tempeste sono arrivate il giorno dopo che un tornado mortale ha colpito una città dell'Oklahoma.

Mentre i temporali infuriavano nelle prime ore di mercoledì, il National Weather Service di Pittsburgh ha avvertito che un tornado nel nord-est dell’Ohio potrebbe attraversare la Pennsylvania. Anche parti del West Virginia erano in allerta tornado.

Le scuole nella contea di Hancock, nel West Virginia, sono state chiuse mercoledì a causa di “problemi meteorologici significativi verificatisi durante la notte” nella contea. I media hanno riferito di danni agli edifici e interruzioni di corrente.

Non ci sono notizie immediate di feriti gravi, ma i funzionari della città hanno affermato in un comunicato stampa che gli uragani hanno tagliato l'elettricità a più di 20.000 persone. Le autorità municipali hanno fatto sapere che la maggior parte di loro rimarrà senza elettricità fino alla fine di mercoledì.

Ad un certo punto, circa 50 persone rimasero intrappolate all'interno della sede della FedEx a causa dell'interruzione delle linee elettriche. Ma Shannon Davis, portavoce dell’azienda, ha confermato martedì scorso che “tutti i membri del team sono sani e salvi”.

Foto di Brad Devereaux, Associated Press Ad un certo punto, circa 50 persone rimasero intrappolate all'interno della sede della FedEx a causa dell'interruzione delle linee elettriche.

Secondo PowerOutage.us, più di 30.000 clienti erano senza elettricità mercoledì scorso nel Michigan e altri 10.000 in Ohio.

La governatrice del Michigan Gretchen Whitmer ha dichiarato lo stato di emergenza in quattro contee.

Gli equipaggi del National Weather Service stavano lavorando mercoledì per valutare i danni della tempesta in diverse contee nella penisola inferiore del Michigan sudoccidentale per determinare se i tornado fossero atterrati in quelle aree, compresi i tornado segnalati martedì sera a Portage. A Grand Rapids.

L'ufficio di Grand Rapids ha ricevuto un totale di 11 segnalazioni di tornado da osservatori di tempeste, funzionari di emergenza e pubblico nel tardo pomeriggio di martedì e mercoledì notte, ma a partire dalle 8 di mercoledì, non è stato confermato che nessun tornado abbia raggiunto l'area, ha detto. quelle aree.

Sutton ha detto che potrebbero volerci alcuni giorni prima che le indagini sulla tempesta siano completate, e ha osservato che alcuni rapporti sui tornado potrebbero essere duplicati di persone che hanno visto la stessa tempesta.

“È del tutto possibile che si tratti di più segnalazioni dello stesso tornado. Il numero effettivo di tornado potrebbe essere inferiore a seconda di ciò che trovano nelle loro indagini”, ha detto.

Le tempeste di martedì sono arrivate il giorno dopo che parti degli Stati Uniti centrali sono state colpite da forti piogge, forti venti, grandine e tornado. Le pianure e il Midwest sono stati colpiti dagli uragani questa primavera.

Lunedì sera, in Oklahoma, un tornado mortale ha distrutto la cittadina di Barnsdall, 1.000 abitanti. Almeno una persona è stata uccisa e un'altra è scomparsa. Decine di case furono distrutte.

Le riprese aeree hanno mostrato le case ridotte in cumuli di macerie, mentre i tetti di altre case erano distrutti. Il tornado ha lanciato veicoli, spezzato le linee elettriche e strappato rami e cortecce di alberi in tutta la città. Anche un impianto di produzione di cera di 160 acri situato nella comunità ha subito danni significativi.

Il governatore dell'Oklahoma Kevin Stitt, che martedì ha visitato i danni del tornado, ha detto che i meteorologi lo considerano un violento tornado con venti di circa 200 mph. Stitt ha affermato di aver concordato con i leader legislativi di stanziare 45 milioni di dollari nel budget di quest'anno per aiutare le comunità colpite dalla tempesta.

Queste potenti tempeste fanno parte di un improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche in tutto il mondo, comprese le peggiori inondazioni mai viste in Brasile e un’ondata di caldo estremo in Asia. Il Kenya è anche teatro di inondazioni catastrofiche.

Negli Stati Uniti si prevede un’intera settimana tempestosa. Si prevede che le regioni orientali e meridionali degli Stati Uniti saranno le più colpite dal maltempo fino alla fine della settimana, comprese le città di Indianapolis, Memphis, Nashville, St. Louis e Cincinnati, città con una popolazione di oltre 21 abitanti. un milione di persone. Nel fine settimana il tempo dovrebbe essere sereno.