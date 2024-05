La legge Goo Hara approva la sottocommissione legislativa dell'Assemblea nazionale e ora manca solo due voti per diventare legge

Nel mezzo di un altro complicato pasticcio di notizie, un gruppo di persone chiedeva chiarimenti su un aggiornamento apparentemente confuso su un caso Legge di Jo Harache ho continuato a seguire prima Cara Fratello membro e legislatori. Fortunatamente, l’aggiornamento è stato positivo e l’ultimo aggiornamento fornisce ottimismo sul fatto che ciò possa effettivamente essere realizzato.

Tornando indietro all'inizio a causa dell'aspetto confusionario, Quello caldoHa un fratello La lotta era finita Da circa marzo 2020 fino all'approvazione della legge, con l'obiettivo di includere un modo per contestare i diritti ereditari automatici dei genitori.

L’emendamento ha creato un “regime di dichiarazione di perdita dei diritti di successione” che priva i genitori biologici dei diritti di successione se non adempiono ai loro obblighi genitoriali o commettono crimini come l’abuso.

Il pubblico ha riconosciuto la loro causa e hanno vinto Firme necessarie Presentare l'emendamento nel maggio di quell'anno. Tuttavia, alla fine, lo è stato Impossibile superarlo Durante la 20a Assemblea Nazionale, dove praticamente non avevano più tempo e dovevano prepararsi per la successiva Assemblea Nazionale.

Per quanto riguarda la proprietà della stessa Goo Hara, alla fine del 2020 La corte ha deciso Quel 60% andrebbe a suo padre e il 40% a sua madre poiché il primo è il principale caregiver. Mentre suo padre finiva Dando la sua parte Dell'eredità al fratello, apparentemente per senso di colpa per come sono finite le cose, sua madre ha preso la sua parte anche se ha abbandonato la famiglia quando Goo Hara aveva nove anni. Questa sentenza purtroppo è definitiva e la lotta per approvare la legge Goo Hara è sempre stata finalizzata ad aiutare coloro che si troveranno nella loro situazione in futuro.

Tornando all’emendamento, anche se la Legge Goo Hara ha superato le fasi preliminari nel 2021 per essere inclusa nella 21esima Assemblea Nazionale, da allora non è stato apportato alcun aggiornamento. Tuttavia, circa una settimana fa Era di nuovo sui titoli dei giornali Perché la Corte Costituzionale ha stabilito che le leggi sull'eredità su cui ruota la legge di Goo Hara sono incostituzionali.

Secondo la comunità giuridica, il 25 aprile la Corte Costituzionale ha dichiarato all'unanimità l'incostituzionalità dell'articolo 1112, comma 4, del Codice civile.

La Corte Costituzionale ha affermato:È difficile giustificare la concessione dei diritti successori ai fratelli del defunto, anche se non viene riconosciuto il loro contributo alla formazione del patrimonio ereditato o le loro aspettative riguardo al patrimonio ereditato.“.

L'attuale diritto civile obbliga i familiari a ricevere una certa quota dei beni lasciati dal defunto.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni dell'articolo 1112, commi da 1 a 3, del Codice civile, che regolano l'eredità degli ascendenti diretti, dei discendenti (genitori e figli) e dei coniugi del defunto.

La Corte Costituzionale ha deciso che concedere l'eredità a familiari che avevano trascurato o abusato del defunto per lungo tempo era contrario al senso di giustizia e al buon senso delle persone.

Quindi, la grande vittoria del Jo Hara Act è che alcune parti del testo che intende modificare sono state dichiarate incostituzionali. Anche se in passato c'è stata confusione sullo status della legge Goo Hara, ora è nelle mani dell'Assemblea nazionale per l'approvazione.

Fin qui tutto bene, modificato oggi Passato La sottocommissione per la revisione della legislazione del comitato legislativo e giudiziario dell'Assemblea nazionale Supporto bipartisan. Ciò la pone a due voti di distanza dal diventare finalmente legge.

L'emendamento entrerà in vigore nel gennaio 2026 se sarà approvato nella sessione plenaria del Comitato giudiziario e nella sessione plenaria dell'Assemblea nazionale il 28.

Seo Young Kyu, l'attore che ha proposto la legge, è soddisfatto dei progressi ma sta ancora lottando per il cambiamento. Lei puntando a Rinviare l’attuazione al 2026 invece di attuarla sei mesi dopo la sua emanazione è un tradimento della volontà pubblica e un tentativo di correggerla. In ogni caso, ciò che mi conforta è che sembra esserci ottimismo sul fatto che ciò possa effettivamente accadere entro la fine del mese.

Gran parte della confusione con questa storia in passato è stata probabilmente correlata al fatto che le leggi superano determinati ostacoli all'interno del sistema governativo ma non superano effettivamente tutte le fasi, e i siti K-pop non sono attrezzati per gestire questo tipo di sfumatura legale. Tuttavia, questa volta sembra che la legge di Goo Hara stia per scadere, anche se non berrò champagne finché non saranno completate le ultime due votazioni.