L'iconico Mekles Hotel di Harare è stato ribattezzato Hyatt Regency dopo cinque anni di acquisizione: The Zimbabwe Mail

HARARE – L'iconico Mekles Hotel dello Zimbabwe, un punto di riferimento storico nel cuore di Harare, ha subito una trasformazione ed è stato rinominato Hyatt Regency.

Il cambio di nome arriva cinque anni dopo che Albwardi, una società di ospitalità con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha acquisito l'hotel per 20 milioni di dollari.

Albwardy, noto per la gestione di hotel con marchi prestigiosi come Four Seasons e Hyatt, ha preso la decisione di rinominare la struttura a cinque stelle, che è stata parte integrante della scena dell'ospitalità di Harare sin dalla sua nascita nel 1915 da parte dei fratelli Michael – John, Tommaso e Stuart.

L'annuncio del cambio di nome ha suscitato reazioni contrastanti tra gli zimbabweani, molti dei quali hanno espresso nostalgia per il nome originale. Sulla piattaforma dei social media

Un altro utente di X, Mutape weChimanimani, ha condannato la ridenominazione definendola un “sacrilegio”, riflettendo il legame emotivo che gli zimbabweani hanno con il famoso hotel.

Nonostante il sentimentalismo associato al nome precedente, alcuni sono ottimisti riguardo al cambiamento. Un utente X ha espresso la speranza che l'introduzione del marchio Hyatt possa ripristinare l'antico splendore dell'hotel.

Il rebranding dell'hotel coincide con importanti lavori di ristrutturazione, tra cui un nuovo strato di vernice e altri lavori di ristrutturazione volti a migliorare l'esperienza degli ospiti.

L'Hyatt Regency Harare accoglierà i suoi primi illustri ospiti ad agosto, in concomitanza con il vertice della Comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale (SADC), che attirerà nella capitale i leader della regione.

Inoltre, si prevede che l’hotel svolgerà un ruolo fondamentale nell’ospitare squadre di cricket provenienti da tutto il mondo durante la Coppa del mondo di cricket del 2027, poiché lo Zimbabwe si unisce al Sud Africa e alla Namibia nell’ospitare congiuntamente il prestigioso evento.

