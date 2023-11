“Fuori controllo”: una donna cinese spende 38.000 dollari in pasti caldi in tutta la Cina in 9 anni, scioccando i social media

“Non cucino. Non ho altri hobby e non mi interessano i vestiti o il trucco come le altre ragazze. Il mio unico hobby è mangiare, soprattutto mangiare haidilao.”

Non solo le donne sono dipendenti dal cibo della catena di ristoranti, ma amano il loro servizio cordiale e comprensivo. Immagine: il foglio

Haidilao è un marchio familiare in Cina noto per il suo cibo piccante del Sichuan e il servizio eccezionale.

Kong, che lavora come manager in un hotel bed and breakfast, ha detto di aver provato per la prima volta l’hot pot Haidilao circa nove anni fa dopo diversi consigli.

“La mia impressione iniziale è stata che gli ingredienti crudi fossero freschi e il gusto fosse eccezionale”, ha detto. “Da allora, il mio affetto per Haidilao è andato fuori controllo”.

La donna ha detto che non solo le piaceva il cibo del ristorante, ma era rimasta colpita dal suo servizio.

Ha ricordato una volta in cui era andata in viaggio d’affari nella provincia settentrionale dello Shaanxi e un punto vendita di Haidilao aveva accettato di lasciarla dormire nel ristorante perché aveva bisogno di prendere un aereo la mattina dopo, e le avevano persino regalato una trapunta e un cuscino.

Kong ha detto che di solito andava ai punti vendita Haidilao con gli amici, non con la famiglia, perché i suoi parenti erano preoccupati per il rischio di mangiare troppi pasti caldi.

Ha ammesso che la sua abitudine le ha fatto aumentare di peso 13,5 kg.

“Mi rendo conto che mangiare molte salsicce calde può aumentare il livello di acido litio nel nostro corpo, che è la causa della gotta”, ha detto Kong.

“I miei esami fisici hanno dimostrato che alcuni indicatori non sono buoni come prima, quindi frenerò un po’ il mio entusiasmo per l’hotspot”.

Wang Yan, un medico dell’Ospedale dell’Amicizia Cina-Giappone di Pechino, ha scritto su Baidu.com che i commensali non dovrebbero mangiare un piatto caldo più di una volta ogni una o due settimane.

Gli esperti avvertono che mangiare troppi cibi caldi potrebbe essere dannoso per la salute. Immagine: Shutterstock

“Mangiare piatti caldi troppo spesso causerà questo Shang Huo “(Un termine cinese per eccessivo calore interno)”, ha detto, aggiungendo: “Suggerisco alle persone di consumare molte verdure quando mangiano piatti caldi”.

La dipendenza di Kong ha scatenato un’accesa discussione sui social media nel continente.

“Sta solo mettendo in mostra la sua ricchezza”, ha detto una persona.

“Dubito che si tratti di una pubblicità di Haidilao. Nessuna persona comune può sopportare di mangiare cibo caldo ripetutamente per nove anni”, ha detto un altro osservatore online.