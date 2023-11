Una donna con le “guance più grandi del mondo” rivela i terrificanti risultati di un nuovo trattamento cosmetico

Anastasia Pokryshchuk è conosciuta come la donna con le guance più grandi del mondo.

Anastasia Pokryshchuk, un’influencer ucraina famosa per la sua trasformazione radicale e la passione per la chirurgia plastica, ha rivelato un nuovo trattamento cosmetico che ha lasciato inorriditi molti spettatori.

La signora Pokryshchuk era nota per essersi sottoposta a numerose procedure per allargare le guance, le labbra e la mascella, e ora ha ampliato i suoi sforzi di bellezza includendo le sue unghie, trasformandole in artigli insolitamente lunghi e appuntiti. Per documentare la sua ultima trasformazione su Instagram, dove vanta più di 200.000 follower, ha condiviso un video in cui mostra le sue unghie appena decorate.

Alcune persone hanno elogiato il nuovo look della signora Pokryshchuk, descrivendolo come “sexy” e “unico”. Tuttavia, altri lo hanno trovato “inquietante” e “orribile”.

Non estranea alle polemiche, la signora Pokryshchuk ha dovuto affrontare critiche in passato per il suo interesse per la chirurgia plastica e per l’uso di Photoshop per manipolare il suo aspetto. Nonostante il contraccolpo, rimane impenitente riguardo alle sue scelte, spingendo costantemente i confini degli standard di bellezza tradizionali.

Il viaggio della signora Pokryshchuk continua a stimolare conversazioni sull’individualità e sull’evoluzione della definizione di bellezza nell’era moderna. È un’ispirazione per chiunque osi essere se stesso e sfidare le norme sociali.

