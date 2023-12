Una donna di Kelowna compete per il primo posto nel concorso Greatest Baker – Kelowna News

Foto: Annerin Vermeulen

Una donna di Kelowna affetta da diabete di tipo 1 afferma di aver bisogno di fare affidamento su altre persone per sapere se le sue ricette sono buone o meno.

Devono essere piuttosto buoni, perché Annerien Vermeulen sta attualmente guidando il suo gruppo in una competizione organizzata dal famoso panettiere di Food Network Buddy Valastro, o il “Cake Boss”.

“La pasticceria è sempre stata la mia passione. Quindi, se non insegno, cucino. Insegno anche molta pasticceria agli studenti”, afferma Vermeulen, che è anche insegnante alla Kelowna Christian School.

“La pasticceria è sempre stata la mia passione, ma dopo un aborto ho sviluppato il diabete di tipo 1. Quindi cucino tutte queste cose senza sapere veramente che sapore abbiano. Devo chiedere ad altre persone di dirmi che sapore hanno i miei prodotti.”

Vermeulen dice che al momento è al primo posto nel suo gruppo, ma la sua prima apparizione sarà il 7 dicembre alle 19:00.

“I vincitori degli altri gruppi proseguiranno e il concorso terminerà a gennaio”, spiega Vermeulen. “Il vincitore assoluto riceverà un premio in denaro, andrà a New York, incontrerà Paddy e riceverà un articolo su una rivista gastronomica”.

Le persone sono incoraggiate a votare e puoi votare più volte per quale donazione di beneficenza va e dove

Andrew McDonough Be Positive Foundation, che sostiene le famiglie che soffrono di cancro infantile.

Il vincitore riceverà $ 10.000 e avrà l’opportunità di incontrare Valastro e di apparire sulla rivista Bake From Scratch.

“Tutto questo mi dà la conferma che sono abbastanza bravo. Se faccio qualcosa e vedo le reazioni che ne ottengo, o se i miei studenti preparano qualcosa e l’orgoglio che provano per questo è abbastanza per me, quella è la mia passione. “

Anche Lana Dyke di Vernon è in competizione e si è classificata quinta nella sua divisione.

Per ulteriori informazioni sul concorso o Vota clicca qui.