Promozione della riabilitazione e delle tecnologie assistive nella regione africana

Dal 21 al 23 novembre 2023 si è tenuto ad Addis Abeba, in Etiopia, il primo incontro regionale di riabilitazione per l’Africa. L’incontro, ospitato dal Ministero della Salute etiope, ha riunito i leader dei ministeri della sanità e gli operatori sanitari di diciannove paesi africani. Questo evento, organizzato dall’Ufficio regionale per l’Africa dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con il supporto dell’Ufficio nazionale dell’OMS per l’Etiopia, mira a fornire una panoramica dello stato attuale della riabilitazione e delle tecnologie assistive (TA) all’interno dei sistemi sanitari in Africa, e fornire una panoramica sullo stato attuale della riabilitazione e delle tecnologie assistive (TA) all’interno dei sistemi sanitari in Africa. Identificare azioni concrete per rafforzare il programma di riabilitazione e tecnologie assistive nella regione africana.

La riabilitazione svolge un ruolo fondamentale nel migliorare il funzionamento quotidiano e ridurre la disabilità fornendo servizi riabilitativi e prodotti assistivi che migliorano l’indipendenza e il benessere. L’accesso alla riabilitazione e ai prodotti ausiliari è vitale per raggiungere la copertura sanitaria universale (UHC), soprattutto data la crescente necessità di riabilitazione nella regione africana a causa di fattori quali la crescente incidenza di infortuni e ictus e la sopravvivenza delle persone che vivono con le conseguenze di queste malattie. Infortuni e invecchiamento della popolazione.

Nonostante l’importanza dei servizi riabilitativi, l’accesso ad essi è ancora insufficiente nella regione africana. L’incontro regionale sulla riabilitazione ha fornito una piattaforma per rappresentanti di vari paesi, organizzazioni internazionali e partner di sviluppo per discutere e promuovere gli sforzi di riabilitazione e tecnologia assistiva in Africa. L’incontro ha trattato temi quali la pianificazione strategica, lo sviluppo della forza lavoro, l’integrazione nei sistemi informativi sanitari, la governance, le modalità di finanziamento, la misurazione dei risultati della riabilitazione e l’inclusione della riabilitazione nei pacchetti di benefici sanitari.

Le presentazioni provenienti da vari paesi hanno evidenziato le esperienze specifiche del paese e le lezioni apprese, mentre i dibattiti hanno esplorato il ruolo delle principali parti interessate nell’attuazione dei piani di riabilitazione strategica. Le discussioni in piccoli gruppi hanno consentito ai partecipanti di identificare priorità, esigenze e sfide per promuovere la riabilitazione nei paesi africani. L’incontro ha inoltre sottolineato l’importanza del coordinamento della riabilitazione, della promozione delle tecnologie assistive, dello sviluppo della forza lavoro e dell’integrazione nei sistemi sanitari primari.

La riabilitazione nella preparazione e risposta alle emergenze è stata un’altra area critica di discussione, con ciascuna sottoregione che ha individuato le priorità d’azione del paese. L’incontro si è concluso con riflessioni sulle discussioni svoltesi e sulla necessità di una collaborazione continua, di uno scambio di migliori pratiche e di una mobilitazione di risorse per migliorare i servizi riabilitativi e le tecnologie assistive in Africa.

L’incontro regionale sulla riabilitazione tenutosi ad Addis Abeba è stata una grande opportunità per le parti interessate coinvolte nella riabilitazione e nelle tecnologie assistive di scambiare conoscenze, fare rete e collaborare. I risultati dell’incontro contribuiranno in modo significativo al progresso dei servizi di riabilitazione e all’integrazione delle tecnologie assistive in tutta la regione africana.

