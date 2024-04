Il primo ministro canadese nega le accuse di interferenze straniere

Ottawa:

Mercoledì il primo ministro Justin Trudeau ha insistito sul fatto che le recenti elezioni canadesi sono state effettivamente “decise dai canadesi”, rispondendo alle critiche secondo cui il suo governo non ha fatto abbastanza per contrastare le interferenze straniere.

Trudeau ha testimoniato per ore davanti a una commissione indipendente che indagava sulle accuse secondo cui la Cina e altri avrebbero cercato di interferire nel processo democratico canadese, nonché sulla risposta di Ottawa.

Trudeau ha testimoniato sulle elezioni del 2019 e del 2021, entrambe vinte dal suo partito liberale, dicendo: “Quelle elezioni, condotte in modo equo, sono state decise dai canadesi”.

Anche i ministri, i funzionari dell'intelligence e gli assistenti di Trudeau hanno testimoniato alle udienze organizzate per cercare di far luce su uno scandalo politico che ha scosso il Canada per più di un anno.

I conservatori dell'opposizione hanno accusato Ottawa di chiudere un occhio di fronte alle presunte ingerenze, soprattutto da parte della Cina. Pechino ha respinto le accuse di interferenza.

Un rapporto dell’intelligence presentato al comitato descriveva le attività della Cina come “sofisticate, diffuse, persistenti e dirette contro tutti i livelli di governo e la società civile in tutto il Paese”.

Ma Trudeau e molti dei suoi ministri che hanno partecipato all’inchiesta hanno minimizzato l’intelligence, dicendo che spesso era inconcludente.

Il Primo Ministro ha citato l’esempio di un diplomatico straniero che è stato sorpreso a vantarsi con i suoi superiori di essere riuscito a influenzare l’esito delle elezioni canadesi, dicendo: “Vantarsi non serve a niente”.

In un altro esempio, ha affermato che non gli erano state fornite prove sufficienti per annullare la candidatura di un candidato accusato di essere nelle tasche di Pechino.

Durante tre ore e mezza di testimonianza, Trudeau ha affermato che la lotta alla disinformazione estera nelle elezioni “non era affatto nei radar” quando è entrato in carica nel 2015.

“Quindi abbiamo iniziato da zero”, ha detto, sottolineando molti dei controlli che la sua amministrazione ha implementato da allora.

“C’è sempre altro da fare”, ha aggiunto.

Erin O'Toole, la principale rivale di Trudeau al ballottaggio finale, ha detto all'inchiesta che crede che il Partito conservatore abbia perso fino a otto seggi a causa dell'interferenza straniera nelle elezioni del 2021 che hanno riportato al potere il Partito liberale, sempre con un governo di minoranza.

Si diceva che i conservatori avessero preso una posizione forte contro la Cina per la sua situazione in materia di diritti umani e la repressione della sicurezza a Hong Kong, e furono visti meno favorevolmente da Pechino rispetto ai liberali di Trudeau.

Trudeau ha respinto tale valutazione, dichiarando all’inchiesta: “Sembra molto improbabile che lo stesso governo cinese abbia una preferenza alle elezioni”.

