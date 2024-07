Drake indossa l'equipaggiamento dei Toronto Raptors e augura ai fan un felice Canada Day

Il principe Williams/Wireimage

Il 1° luglio è il Canada Day e Drake celebra il suo paese d'origine con un messaggio sui social media rivolto ai suoi fan.

“Buon Canada Day. Saluti a tutto il Paese”, ha detto sul suo account Instagram, indossando la maglia dei Toronto Raptors, prima di alzare un bicchiere da cocktail.

Ha partecipato anche lui lavoro Accompagnato dalla frase: “Design personalizzato che corrisponde allo stipendio Da T-Dot alle stelle di Van City”.

Esplora Esplora Guarda gli ultimi video, classifiche e notizie Guarda gli ultimi video, classifiche e notizie

Drake è apparso recentemente in due brani dell'album recentemente pubblicato di Camila Cabello, C, baci e abbracci:”Caldi quartieri alti” e “Brutto”.

Cabello ha parlato apertamente della sua collaborazione con Drizzy in un'intervista con Zane Lowe di Apple Music, sottolineando che tutto è iniziato con messaggi diretti. Ha detto di se stessa e Drake: “Sento che, almeno da quello che so di me, siamo compatibili musicalmente in molti modi. Penso che abbiamo gli stessi gusti, e anche dai testi. In realtà sono entrata nei suoi DM e ha detto: “Ti ho ascoltato molto per questo album,” molti giochi di parole e versi ambiziosi.

Ha continuato: “Gli ho mandato un messaggio diretto e poi gli ho fatto sentire il mio album e lui l'ha montato. Gli ho mandato l'idea per 'Hot Uptown' e ho scritto la mia parte. Poi gliel'ho riportato e l'abbiamo montato fino a quando sembrava un duetto. Poi, quando ha rielaborato di nuovo le parti, mi ha dato una strofa finale.” Era la parte “UUUgly”, ha ricordato.

Guarda il messaggio del Canada Day di Drake qui sopra.