L’ultima scrittura gratuita e senza distrazioni di Ernest Hemingway presenta un monogramma – TechCrunch

Nella nostra recensione dell’anno scorso, abbiamo definito Freewrite Traveler “bello, ma costoso”. L’ultima versione dello strumento di elaborazione testi senza distrazioni di Astrohaus fa ben poco per affrontare l’ultima ansia. In effetti, la Ernest Hemingway Freewrite Signature Edition arriva a $ 300 in più rispetto al suo predecessore.

Ma l’ultima versione del dispositivo si sforza di essere qualcosa di più di un utile strumento di scrittura. In effetti, Astrohaus ha ricevuto una benedizione dalla proprietà di Ernest Hemingway per la nuova versione del prodotto che è nato come “Hemingwrite” per la campagna Kickstarter 2014.

Il prodotto cerca di essere all’altezza di parte dello spirito e/o dell’estetica dell’autore di The Sun Also Rises. “Anche se abbiamo cambiato il nome in Freewrite nel 2015, è stato il concetto originale di Hemingwrite a catturare l’attenzione del mondo”, ha dichiarato il co-fondatore e CEO Adam Lieb in una dichiarazione collegata alla notizia. Ma questa volta, l’azienda si è assicurata la benedizione della famiglia.

La nuova edizione scambia la portabilità per l’estetica, con l’inclusione di una custodia allegata che ricorda gli strumenti dei vecchi libri e, più recentemente, i giradischi retrò di aziende come Crosley. C’erano, ovviamente, macchine da scrivere da viaggio con la loro custodia per il trasporto, ma il profilo sottile di Freewrite rende l’installazione ancora più compatta.

Ecco Astrohaus che scrive per l’hardware [best read in a Ron Burgundy voice]:

L’Hemingwrite presenta un design esclusivo con copritasti verdi e un corpo in alluminio spazzolato a mano non verniciato e svilupperà un aspetto unico nel tempo. Ogni unità è rifinita a mano – non ce ne sono due esattamente uguali. Ogni Hemingwrite viene fornito con un panno per la pulizia delle scritte Hemingway e un’esclusiva custodia per accessori per riporre e trasportare in modo sicuro con stile ovunque si trovi l’ispirazione. Il portafoglio rigido Hemingwrite Attaché è realizzato in pregiata pelle color cognac e fodera in velluto color crema. All’interno è presente una tasca profonda per riporre libri, penne, quaderni o qualsiasi altro pezzo di ispirazione per la scrittura.

Se stai cercando qualcosa per ridurre le distrazioni che derivano dalla digitazione su un laptop, mentre aumenti l’omaggio estetico ai tempi passati, Ernest Hemingway Freewrite Signature Edition è ora disponibile per $ 899.