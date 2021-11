9 vantaggi del MediaTek Dimensity 920. Chip

da te CH CHEN Vicedirettore generale dei prodotti di comunicazione wireless, Wireless Business Group Tecnologia multimediale

Ti piace giocare con la fotocamera? Ti piacciono gli schermi grandi, chiari e veloci? Che ne dici di una connessione senza interruzioni? Inoltre, la batteria può essere utilizzata così a lungo che ti dimentichi per quanto tempo è stata caricata. Importante! Assicurati che il tuo nuovo smartphone abbia un chip. Dimensioni MediaTek 920 Vediamo se questo chip ha delle caratteristiche degne di nota.

1. Dispositivi di acquisizione video HDR 4K

Il chip Dimensity 920 è costruito con una tecnologia fotografica premium. Questa è la tecnologia di registrazione video 4K HDR con accelerazione hardware. Gli utenti di smartphone possono girare video ultra nitidi in qualsiasi situazione con una straordinaria risoluzione 4K e l’acquisizione di foto 4K HDR è molto efficiente dal punto di vista energetico grazie al motore hardware integrato nel chip. Gli utenti possono registrare video più lunghi di prima.

2. Tecnologia di frequenza di aggiornamento dello schermo intelligente MediaTek

Sia che tu giochi duro e batti freneticamente i tuoi avversari. Oppure semplicemente accendi Internet, apri l’applicazione, rispondi alle chat e gioca costantemente, funziona senza interruzioni, perché ha un chip Dimensity 920 con una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 120Hz, FullHD +, ma utilizzando un aggiornamento elevato velocità richiede un’elevata potenza così come i media Tech è ben consapevole di questo problema. Pertanto, è stata aggiunta la tecnologia della frequenza di aggiornamento dello schermo intelligente. Imposta la frequenza di aggiornamento dello schermo rilevando il gioco o l’interfaccia utente attualmente in uso. La frequenza di aggiornamento verrà regolata a un livello più alto per aumentare la reattività. Viene quindi declassato per risparmiare energia quando lo schermo è inattivo o quando il contenuto inattivo richiede un consumo energetico elevato. Questa tecnologia reattiva offre un’esperienza utente all’avanguardia con frequenze di aggiornamento dello schermo ultraveloci ed efficienza energetica allo stesso tempo.

3. Il gioco passa attraverso lo schermo.

Dimensity 920 è dotato di un nuovo grande core Cortex-A78 a doppio braccio. Può aumentare la velocità fino a 2,5 GHz, che è il 9% più veloce dei chip Dimensity 900, e se combinato con una CPU Octa Core con gli ultimi standard di memoria LPDDR5 e lo storage UFS 3.1, questi due lo sono. Tutto quello che devi fare è toccare leggermente lo schermo e le informazioni richieste verranno visualizzate in un batter d’occhio.

4. Il 5G va oltre quanto pensi

L’avanzato modem 5G incorporato nel chip è in grado di implementare lo spettro di aggregazione portante 2CC e copre uno spettro più ampio di 120 MHz in questa area di copertura.Può andare lontano grazie al vettore che supporta la fusione di frequenza con Mixed Duplex FDD + TDD.

5. Connettività a risparmio energetico che supera le aspettative

Nel chip Dimensity sono inclusi sia un modem 5G che un motore Wi-Fi 6, che consente loro di raggiungere i più alti tassi di risparmio energetico del silicio. Inoltre, MediaTek non si ferma qui. Aggiunge anche una suite di tecnologie 5G UltraSave, portando la capacità di erogazione di energia della tua rete 5G al livello successivo per l’uso quotidiano.

6. Wi-Fi più veloce 6

Il marchio può ora aggiungere un’antenna Wi-Fi 6 2×2 aggiornata al chip Dimensity 920 quando è connesso a una stazione di trasmissione Wi-Fi 6 con le stesse capacità. Aiuterà a migliorare la qualità della comunicazione. Riduci la latenza e aumenta anche la velocità di trasmissione.

True Dual 5G (autonomo + autonomo)

True Dual 5G Dual SIM significa che il sistema può connettersi contemporaneamente a due reti 5G indipendenti. Questo è meglio di altri campi perché di solito può essere collegata solo una rete. E con le aziende 5G che lanciano servizi indipendenti in tutto il mondo. Pertanto, l’acquisto di un nuovo smartphone 5G con questa tecnologia di lunga durata è un investimento utile a lungo termine.

8. Chip da 6 nm, super risparmio energetico.

Costruita utilizzando l’ultimo processo N6 “6nm” di TSMC, la nuova famiglia di chip Dimensity, incluso il 920, può pilotare hardware potente all’interno più a lungo che mai. Questo lo farà durare più a lungo con ogni carica. Perché questo chip è realizzato con transistor più piccoli e più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ad altri processi di produzione di chip.

9. Supporta la fotocamera HD da 108 MP.

È facile scattare foto straordinarie perché il marchio è in grado di inserire una fotocamera principale da 108 MP nel suo ultimo smartphone con obiettivi grandangolari, teleobiettivi e macro. Comprese altre fotocamere e obiettivi senza precedenti La tecnologia di riduzione del rumore leader del settore combina 3DNR + MFNR e dispone di un motore di correzione dello sfondo automatico per fornire immagini nitide e chiare anche di notte. Anche in condizioni di scarsa illuminazione