Progetto di legge sulla regolamentazione delle criptovalute nelle sessioni invernali del Parlamento

Nuova Delhi: Tra i 26 progetti di legge che il governo introdurrà nelle prossime sessioni invernali del Parlamento, uno sembra essere finalizzato alla regolamentazione delle criptovalute. Il centro lo presenterà sotto il nome di Cryptocurrency e Regulate the Official Digital Currency Act 2021.

È noto che il primo ministro Narendra Modi, che ha effettivamente partecipato alla recente conferenza “Sydney Dialogue” in Australia, è stato il primo a parlare di criptovaluta nel suo discorso di apertura su “La tecnologia dell’India: evoluzione e rivoluzione”.

Ha detto che tutte le democrazie del mondo devono lavorare insieme e prendere una decisione in modo che la criptovaluta non cada nelle mani sbagliate. Ha affermato che il governo centrale non ha ancora preso alcuna decisione in merito alla valuta digitale e che verrà presa presto una decisione. Il Comitato parlamentare permanente ha anche avvertito che la criptovaluta non può essere fermata ma deve essere regolamentata.

In questo contesto, sembra probabile che il nuovo disegno di legge consentirà lo sviluppo di piani adeguati per creare una valuta digitale ufficiale. Sembra probabile che lo stato imporrà un divieto alle criptovalute private. Tuttavia, la criptovaluta può essere esentata dal centro per promuovere la tecnologia necessaria per utilizzarla.