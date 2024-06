Selezione di obiettivi professionali, HDR+ e altro ancora [U]

La funzionalità di giugno continua a essere implementata attraverso una serie di aggiornamenti dell'app. Pixel Camera 9.4 introduce, tra le altre modifiche, una sezione dedicata all'obiettivo manuale su Pixel 6/7 Pro e Fold.

Aggiornato il 17/6: Il pixel della fotocamera è 9,4 Ampiamente diffuso Questo pomeriggio. Un'altra modifica sposta la preferenza “Archivia video in modo efficiente” dal menu Avanzate alla pagina principale Impostazioni > Video.

Utilizza H.265/HEVC invece di H.264/AVC per ottenere file di dimensioni inferiori. HEVC potrebbe non essere supportato su alcune piattaforme.





Originale 6/14: Come Pixel 8 Pro, gli altri due telefoni pieghevoli premium di Google ora ti consentono di scegliere uno dei tre obiettivi posteriori per scattare la foto. Tocca l'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo in basso a destra (o scorri verso l'alto) per le impostazioni della foto. Troverai una nuova scheda “Pro” accanto a “Generale” con la selezione dell'obiettivo: Auto o Manuale.

(Nonostante il nome della scheda, questi non sono i “controlli Pro” offerti su Pixel 8 Pro che ti consentono di regolare messa a fuoco, velocità dell'otturatore e ISO.)

La ghiera dello zoom sopra il pulsante di scatto è sostituita da Ultra Wide, Wide e Teleobiettivo. Avvicinare/allontanare le dita per ingrandire quando questa modalità manuale è abilitata. Google utilizzerà per impostazione predefinita W quando aprirai l'app in un secondo momento.







Pixel 7Pro

Un altro cambiamento è che Pixel Camera ha spostato il selettore RAW/JPEG nella scheda Pro. In precedenza era sepolto in Impostazioni> Opzioni avanzate. Ciò rende il passaggio molto più semplice quando si desidera modificare lo scatto in modo professionale in un secondo momento. Rispetto all'8 Pro non si ottiene una preferenza di risoluzione: 12MP o 50MP.

Questo aggiornamento dovrebbe portare una migliore selezione dei fotogrammi per HDR+ su Pixel 6+, inclusi il pieghevole e il tablet:

HDR+ ora identifica ancora meglio il momento migliore della tua foto HDR+ con la semplice pressione di un pulsante. È più intelligente riguardo al fotogramma chiave scelto per produrre l'immagine multi-frame combinata, considerando criteri come gli occhi aperti e i soggetti sorridenti.





Versione 9.4.103.641377609.23 L'app Pixel Camera è ancora in fase di elaborazione Tramite Play Store. Si unisce all'app adiacente con le funzionalità di giugno e gli aggiornamenti lato server degli ultimi giorni:

A partire da venerdì, Android 14 QPR3 non è stato ancora ampiamente implementato.