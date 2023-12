iOS 17: come modificare il suono di notifica predefinito del tuo iPhone

Apple ha apportato una modifica al suono di notifica predefinito quando ha lanciato iOS 17, sostituendo “Tri-tone” con “rimbalzo”. Gli utenti non erano in grado di tornare al suono originale o selezionare un suono diverso come predefinito, e non tutti coloro che amavano il nuovo tono erano in grado di farlo. Come puoi immaginare, questo ha lasciato alcune persone piuttosto arrabbiate.

Ma ci sono buone notizie! Questo problema è stato risolto con il rilascio dell’aggiornamento iOS 17.2. Se stai cercando di apportare modifiche al suono di notifica predefinito del tuo iPhone, ecco come farlo.

Con questi semplici passaggi, puoi ripristinare il suono di notifica predefinito su “Tri-Tone” o selezionare un altro suono dall’elenco delle opzioni.

Passo 1: Per iniziare, seleziona Impostazioni L’applicazione sul tuo iPhone.

Passo 2: Scorri verso il basso, quindi scegli Suoni e sensazione tattile.

Passaggio 3: Scegli nuovo Avvisi predefiniti opzione.

Passaggio 4: Seleziona il Tono di avviso Vuoi impostarlo come predefinito dall’elenco.

Puoi seguire questi passaggi su qualsiasi iPhone con iOS 17.2 o successivo installato. Sei anche libero di modificare il suono di notifica predefinito dell’iPhone ogni volta che vuoi, quindi sentiti libero di sperimentare suoni diversi finché non trovi quello perfetto.

