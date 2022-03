OWC batte Apple con il nuovo cavo Thunderbolt 4 a partire da $ 24

Insieme al nuovo annuncio di Studio Display e all’annuncio di Mac Studio della scorsa settimana, Anche Apple ha iniziato a vendere Cavo Thunderbolt 4 nuovo di zecca. Il cavo Thunderbolt 4 da sei piedi (1,8 m) costa $ 129 e sfortunatamente l’azienda non vende nemmeno una versione più corta e più conveniente. Fortunatamente, questo È qui che entrano in gioco le persone di OWC.

OWC ha annunciato quello che descrive come “l’unico cavo Thunderbolt 4/USB-C universale e completamente compatibile di cui avrai mai bisogno”. Ecco le specifiche supportate:

Collegandosi a USB-C su entrambe le estremità, questo cavo è sempre sicuro, certificato e affidabile per Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB 4, USB 3.2, USB 3.1, USB Power, video, ecc. Ottieni il 100% di entrambi potenza massima consentita E la piena capacità dei dati è supportata da/tra qualsiasi dispositivo e host dotato di una porta USB-C.

Altre specifiche del cavo includono:

Collega fino a un display Thunderbolt 4K, 5K, 6K e 8K o USB-C

Potenza erogata fino a 100 W

Prestazioni dati fino a 40 Gbit/s

Supporta Mac, PC, iPad, Chromebook, Surface e altri dispositivi con una porta Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB-C o USB4

Queste specifiche sono praticamente le stesse di quelle che ottieni con il cavo Thunderbolt 4 di Apple che viene venduto al dettaglio per $ 129. La differenza, tuttavia, è che OWC vende un cavo Thunderbolt 4 in diverse dimensioni a prezzi inferiori su tutta la linea.

OWC vende Cavo Thunderbolt 4 / USB-C in tre diverse dimensioniEd è più economico dell’opzione di Apple su tutta la linea. Puoi acquistare un cavo da 0,7 m per $ 24, un cavo da 1 m per $ 34 e un cavo da 2 m per $ 57.

È importante tenere presente che Mac Studio non viene fornito con un cavo Thunderbolt nella confezione, ma lo Studio Display sì (sebbene il cavo Studio Display incluso sia solo 1 m).

FTC: utilizziamo i link di affiliazione per guadagnare. Di Più.

Dai un’occhiata a 9to5Mac su YouTube per ulteriori notizie su Apple: