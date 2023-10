Ora puoi utilizzare i cambi meccanici SRAM a 10/11 velocità con una cassetta Shimano a 12 velocità

Ratio Technology ha ampliato il suo kit di aggiornamento per consentire l’uso di cassette da strada Shimano a 12 velocità con comandi SRAM a 10 o 11 velocità, con l’introduzione del suo nuovo gruppo 2x12SH.

Esiste già un kit di aggiornamento per aggiornare i gruppi meccanici a 11 velocità SRAM per funzionare con la catena e le cassette eTap AXS del marchio.

Tuttavia, questa opzione consente di bypassare la ruota libera XDR standard di SRAM necessaria per utilizzare le sue cassette. Ciò significa che puoi continuare a utilizzare il tuo set di ruote esistente. I gruppi per bici da strada SRAM a 10 e 11 velocità si basano su un corpo ruota libera Shimano HG.

Il kit include quello che chiama Ratio 12SH Ratchet, che secondo il marchio è progettato specificamente per le posizioni dei denti sulle cassette Shimano a 12 velocità, nonché pulegge di ricambio per il deragliatore posteriore.

Il set 2x12SH sarà venduto al dettaglio a £ 99,50 / AU $ 120,80 / € 114,30 / AU $ 191,30

Cosa è incluso in questo kit?

Entrambi i mulinelli girano su cuscinetti enduro in acciaio inossidabile e Ratio afferma che sono realizzati internamente in materiale termoplastico acetalico. La puleggia superiore è leggermente spostata per aiutare le trasmissioni SRAM a 11 velocità a gestire la maggiore larghezza delle cassette a 12 velocità.

Il kit è compatibile anche con i comandi del cambio SRAM per bici da strada a 10 velocità, con l’aggiunta di una puleggia del cavo di rapporto per consentire il collegamento del cricchetto 12SH ad essi.

Portata massima 32 tonnellate

Ratio afferma che la capacità massima dei denti è esattamente 32, che è la stessa dei blocchi stradali WiFLi di SRAM. Ciò significa che non sarai in grado di associare una cassetta per mountain bike Shimano a 12 velocità al sistema.

Naturalmente, alcune cassette da strada Shimano a 12 velocità sono 11-34 e 11-36 (le uniche opzioni sullo Shimano 105 Di2). Ratio Technology non approva ufficialmente l’associazione della sua gamma a questi cinturini perché “il B-gap può essere leggermente influenzato”.

Il marchio afferma di aver testato anche i deragliatori MTB Exact-Actuation a 10 velocità di SRAM con cassette 11-36 e ha scoperto che “alcuni deragliatori non hanno una gamma di movimento sufficiente per spostarsi correttamente lungo la larghezza delle cassette Shimano”.

Perché i ciclisti dovrebbero voler aggiornare?

I gruppi per bici da strada e gravel a 11 velocità di SRAM rappresentano l’ultima offerta del marchio in forma meccanica.

Con l’eccezione dell’Apex Eagle recentemente annunciato (che utilizza una trasmissione mullet), le opzioni su strada e ghiaia a 12 velocità di SRAM sono tutte gruppi elettronici.

Consentendo ai gruppi meccanici SRAM a 11 velocità della generazione precedente di funzionare con cassette a 12 velocità, ciò fornisce effettivamente ai ciclisti un’opzione meccanica moderna senza il fastidio di ottenere un set di ruote compatibile con la ruota libera XDR del marchio.