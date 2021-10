Windows 10: KB5006670 paralizza le stampanti di rete

Panagiotis Colokethas



Anche in questo caso, l’aggiornamento rilasciato per Windows 10 causa problemi durante l’utilizzo delle stampanti di rete. La soluzione.





KB5006670 causa problemi con la stampante di rete © Thanaree Deepul / Shutterstock.com

L’aggiornamento di Windows 10 KB5006670 rilasciato il giorno della patch nell’ottobre 2021 causa problemi durante l’utilizzo delle stampanti di rete. Lunedì, inoltre, non siamo stati in grado di accedere alla stampante di rete da diversi PC Windows 10 in redazione, che ha funzionato senza problemi prima di installare KB5006670. Il problema non è nuovo perché Microsoft ha

È già documentato qui nell’area di supporto

Dopo è successo con KB5005565 e poi – almeno secondo Microsoft – è stato risolto con l’aggiornamento KB5005611. Lì dice:

“Dopo aver installato KB5005565, i dispositivi che tentano di connettersi a una stampante di rete per la prima volta potrebbero non essere in grado di scaricare e installare i driver della stampante richiesti. I dispositivi che sono stati collegati e installati alla stampante prima dell’installazione di KB5005565 non lo sono e questa stampante funzionerà con successo come al solito.”

Dall’aggiornamento KB5006670, apparso la scorsa settimana per molte versioni di Windows 10 inclusa la versione 21H1 di Windows 10, il problema della stampante di rete è ricomparso, come

Segnala anche un computer addormentato.

Ciò è dovuto al fatto che Microsoft ha cercato per mesi di correggere le vulnerabilità nei componenti della stampante di rete per prevenire gli attacchi. Ci sono sempre nuovi problemi, come ora che è stato rilasciato KB5006670.

Diverse possibili soluzioni a questo errore

In una lunga fila a Bleeping Computer, ci sono vari approcci per amministratori e utenti su come risolvere i nuovi problemi della stampante di rete fino a quando Microsoft non fornisce una patch aggiornata.

L’opzione più semplice: disinstallare di nuovo l’aggiornamento KB5006670 (ad es. con

wusa /uninstall/kb: 5006670

), ma questo rimuove anche molti, molti aggiornamenti di sicurezza che la patch contiene dal sistema. Altri suggeriscono di sostituire il file DLL Win32spl.dll con una versione precedente. Tuttavia, ciò potrebbe rendere vulnerabile il computer perché nel frattempo sono state apportate modifiche relative alla protezione anche alla DLL.