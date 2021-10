Questa è la nuova legge in materia

La nuova legge antifrode fiscale è già in vigore in Spagna e uno dei suoi obiettivi è combatterla Forme di frode legate alle nuove tecnologie. Infatti, mentre la legge È stato approvato a giugno Ed è entrato in vigore a luglio, abbiamo dovuto aspettare ottobre per la parte che regola le tecnologie entra in vigore.

Il nuovo regolamento prevede il divieto Produzione, acquisizione o commercializzazione dei cosiddetti “software a duplice uso”Qualora vengano utilizzati programmi informatici che consentono manipolazioni contabili e che possono essere utilizzati dalle società incriminate per occultare parte della propria attività.

Per contrastare le nuove forme di frode legate alle nuove tecnologie, la legge stabilisce nuove regole per affrontare questo problema. I legislatori affermano che “questo standard consente l’adattamento dell’equipaggiamento da combattimento”. Nuove forme di comportamento fraudolento associati alle nuove tecnologie.

Inoltre, ora ci saranno nuovi strumenti per seguire l’elusione che le grandi multinazionali fanno attraverso una pianificazione fiscale arbitraria. Ora e’ necessario disporre di computer o sistemi elettronici che supportino le operazioni contabili o di gestione aziendale Conforme a determinati requisiti che garantiscono l’integritàE tenere un registro delle operazioni, la possibilità della loro tracciabilità e l’impossibilità di modificarle.

Come richiedere un certificato digitale FNMT per una persona fisica

Perdite causate da programmi a duplice uso e penali offerte

Il Ministero delle Finanze ha stimato che l’uso di questo programma a duplice uso ha causato milioni di dollari in perdite di entrate pubbliche. L’IRS ha contato queste società Hanno nascosto circa 200.000 milioni di euro Attraverso l’uso di questi programmi.

secondo ETL Global Nexum Legality Specialist, “Qualsiasi libero professionista che non aggiorni il software del proprio computer alla nuova certificazione approvata dal governo sarà penalizzato. I professionisti che lo utilizzano nella propria attività, o non lo hanno ancora rimosso, Incorre in multe fino a 50.000 euro.

D’ora in poi, tutti i sistemi informatici utilizzati per la contabilità aziendale e aziendale Dovranno ottenere un certificato dal Ministero delle Finanze“.

Cosa sono i software a duplice uso?

Il software a doppio uso consente la doppia contabilità e persino i clienti fuorvianti. L’anno scorso il governo ha annunciato l’intenzione di affrontare questo problema per il tesoro pubblico. Esecutivo socialista Metterlo in tavola qualche anno fa Il problema del cosiddetto “software a duplice uso”, ma finora non ha preso alcuna azione al riguardo. Software ha detto Consente alle aziende di bilanciare i propri conti mascherando determinate commissioni, creando una “scatola” Invisibile all’IRS.

Così, il POS del bar può addebitare tutte le consumazioni normalmente, ma con la certezza che si tratti di un determinato importo del reddito giornaliero, Smetteranno di registrare. Per fare ciò, puoi eliminare solo il reddito tracciabile più basso, come il caffè. Nell’ultimo anno fiscale, l’amministrazione finanziaria ha organizzato 300 milioni di euro a seguito delle sue azioni contro questo programma.

Con la nuova legge sarà completamente vietato creare e possedere questo tipo di software. Richiede che “un computer o sistemi elettronici” Supporto alle operazioni contabili o di gestione aziendale per soddisfare requisiti specifici che garantisca l’integrità, la conservazione, la tracciabilità e l’immutabilità delle registrazioni delle transazioni.

secondo Consulenti BVA, più comunemente noto come Phantomware è un programma nascosto che viene installato nei punti vendita. L’imprenditore accede al programma premendo un pulsante o inserendo una combinazione di tasti.

Il L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha dichiarato Zapper identifica il software esterno registrato sui dispositivi USB. Questo tipo di software offre la possibilità di “ottenere” le vendite in un ambiente completamente computerizzato, consentendo al proprietario di gestire l’attività in modo del tutto naturale in apparenza poiché i dipendenti registrano tutte le transazioni di vendita nei registratori di cassa. La tecnologia consente al proprietario di implementare canalizzazioni di vendita elettroniche quando gli si addice meglio, di solito alla fine della giornata. più Zapper è difficile da rilevare perché non è installato su nessun computer.