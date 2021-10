Canali satellitari da 99 pesos e un canone mensile fino alla ricezione

Star TV ora può essere noleggiato da Telmex, si trova intorno Servizio TV satellitare cosa c’è che non va copertura in 29 stati del Messico. L’azienda afferma che il servizio TV può essere contrattato dal pacchetto di 99 pesos al mese, addebitato su ricevuta Telmex.

I diversi pacchetti che offrono sono:

Pacchetto pop con 37 canali a 99 pesos al mese con pagamento immediato.

Pacchetto Nova con 61 canali per 189 pesos al mese con pagamento immediato.

Il pacchetto Nova Pop ha 70 canali per 209 pesos al mese con pagamento immediato.

Pacchetto SuperNova con 81 canali per 239 pesos al mese con pagamento immediato.

Pacchetto Nova Max con 74 canali per 299 pesos al mese con pagamento immediato.

Pacchetto SuperNova Kids con 83 canali a 269 pesos al mese con pagamento immediato.

Pacchetto StarSports con 74 canali a 299 pesos al mese con pagamento immediato.

Pacchetto Cosmo con 96 canali a 299 pesos al mese con pagamento immediato.

Pacchetto SuperNova+ con 86 canali a 325 pesos al mese con pagamento immediato.

Pacchetto Cosmo+ con 102 canali a 435 pesos al mese con pagamento immediato.

Pacchetto Universo con 107 canali per 529 pesos al mese con pagamento immediato.

Lo spiega il sito Tutti i pacchetti StarTV sono per una sola TVNel caso in cui desideri ottenere una TV in più, dovrai pagare 89 pesos in più al mese, fino a un massimo di tre TV con servizio StarTV.

Quando si naviga direttamente attraverso Sito web di StarTV Ritroviamo gli stessi prezzi, con qualche pacchetto aggiuntivo che non sono menzionati sul sito web di Telmex. Nel caso di pacchetti che includono servizi di streaming “regalo” come HBO Max, Fox Sports o Stingray Music, vengono conservati sia su Telmex che su StarTV.

StarTV è un servizio iniziato nel 2016 in Messico e contava una base di 200.000 abbonati nel primo trimestre del 2019.

Ricordati che Telmex offre già un servizio TV da Dish, quindi ampliano semplicemente le loro opzioni, per offrire diversi servizi in un’unica ricevuta.

Grazie a Tweet incorporato per avere informazioni!