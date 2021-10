Softmaker annuncia FreeOffice 2021

Nelle ultime due settimane sono stati rilasciati diversi aggiornamenti relativi alle suite per ufficio. Voglio dire ufficio 2021e Nuova versione dell’ala targa Microsoft Il che porta importanti miglioramenti in termini di supporto per i formati aperti, ma anche OpenOffice 4.1.11 e pubblicità SOLOUFFICIO 6.4. Anche in queste ore Creatore morbido Sul suo aggiornamento annuale: FreeOffice 2021.

Come le versioni precedenti, anche questa versione della collezione prodotta dalla software house tedesca è Liberi da usaremultipiattaforma ma fonte non aperta.

Stiamo parlando di una suite completa, che sicuramente può andare bene per la maggior parte degli utenti che utilizzano la suite per ufficio non professionale. Purtroppo manca un po’ dal punto di vista della compatibilità con i formati Apri documentoÈ un’alternativa interessante per gli utenti Linux che cercano una suite per ufficio potente e moderna.

Soft Maker gratuito Office 2021

SoftMaker afferma che questo Versione completamente rivista Quale Pienamente compatibile con i formati Microsoft Office, nuovo e vecchio. Inoltre, è stato fatto un grande lavoro per rendere il software simile a Microsoft. Da questo punto di vista direi che questa combinazione, insieme a WPS Office, garantisce la migliore compatibilità con Microsoft Office.

Per quanto riguarda le novità specifiche di questa release, non è facile parlarvi delle nuove funzionalità in tempo, in quanto il changelog ufficiale non è stato pubblicato. Tuttavia, SoftMaker menziona alcuni punti salienti.

TextMaker 2021 (corrispondente a Microsoft Word) ora supporta l’uso simultaneo di note a piè di pagina e di chiusura nello stesso documento;

(corrispondente a Microsoft Word) ora supporta l’uso simultaneo di note a piè di pagina e di chiusura nello stesso documento; Planmaker 2021 (Un analogo di Microsoft Excel) offre tabelle pivot estese oltre alla formattazione condizionale, introdotta di recente in Solo Office 6.4 , oltre alla piena compatibilità con Microsoft Excel 2019, 2021 e 365;

(Un analogo di Microsoft Excel) offre tabelle pivot estese oltre alla formattazione condizionale, introdotta di recente in , oltre alla piena compatibilità con Microsoft Excel 2019, 2021 e 365; Presentazioni 2021 Ha una maggiore compatibilità con PowerPoint che mai, con nuove animazioni e transizioni di diapositive basate su OpenGL.

E questo è tutto. È disponibile una buona gamma di opzioni dell’interfaccia utente (inclusa la barra classica e i menu), nonché una modalità pseudo oscura che offre una buona flessibilità visiva.

Ultimo aggiornamento il 20 ottobre 2021 16:31

Licenze e download

Se sei interessato ad utilizzare il set su un ampio parco macchine, puoi fare riferimento a tutte le funzionalità aggiuntive accedendo a tutte le funzionalità aggiuntive Sito ufficiale Per i dettagli sulla licenza.

Guarda anche

Puoi scaricare FreeOffice 2021 gratuitamente da Chi è il. I programmi di installazione sono disponibili per Windows, macOS e Linux (inclusi .deb e .rpm). Alcune distro hanno FreeOffice nel repository ufficiale, ad esempio su manjaro Puoi installarlo usando il gestore di pacchetti pacman .

