Vola bene l’estate con Rosetta Stone, ora $ 30 di sconto fino al 23 luglio con il codice coupon: VACATION15

Il mondo è di nuovo aperto all’azione. A quasi due anni dall’inizio della pandemia, i viaggi internazionali sono tornati di moda con gli arrivi che hanno raggiunto l’80% dei livelli pre-pandemici durante il primo trimestre del 2023, secondo l’UNWTO.

Con la stagione estiva al suo apice, ora è il momento di impostare una destinazione e assicurarti di essere pronto a prendere tutto con l’aiuto di un abbonamento a vita a Rosetta Stone.

Per quasi tre decenni, Rosetta Stone è stato tra gli strumenti di apprendimento delle lingue premium, offrendo lezioni in una delle 25 diverse lingue disponibili agli studenti partecipanti.

Una volta scelta la lingua che vuoi iniziare ad imparare, Rosetta Stone non si affida a flash e trucchi per insegnare. Supportato da un premiato software interattivo, l’approccio globale di Rosetta Stone all’apprendimento delle lingue soddisfa le esigenze dei nuovi studenti.

Invece di concentrarsi sul vocabolario secco o sugli esercizi di coniugazione, Rosetta Stone convince i nuovi utenti a parlare nelle loro nuove lingue quasi istantaneamente. Attraverso lezioni piccole e facili da digerire, l’apprendimento tattico prende il sopravvento, consentendo agli studenti di tracciare connessioni naturali tra parole, frasi e frasi per avviare conversazioni e conservare effettivamente queste nuove informazioni da incorporare nella lezione successiva.

Nel frattempo, la tecnologia di riconoscimento vocale proprietaria di Rosetta Stone è sempre presente, monitorando le parole e la pronuncia che usi a una velocità di 100 volte al secondo per farti sapere cosa stai facendo bene e dove il tuo studio potrebbe richiedere un po’ di lavoro extra.

Il Wall Street Journal definisce Rosetta Stone la "seconda cosa migliore per vivere in un paese"

