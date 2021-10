Casuale: sembra che Sakurai abbia finalmente preso una pausa dallo sviluppo di Smash Bros., con PS5

l’ultimo Gioco Super Smash Bros. Ultimate DLC Fighter trasmesso in onda La prossima settimana il 5 ottobre. Quindi, in che modo il direttore del gioco Masahiro Sakurai ammazza il tempo fino ad allora? Con PlayStation 5, ovviamente!

No, davvero: nel suo ultimo post sui social media su Twitter, ha condiviso una foto del controller wireless DualSense PS5. Secondo Google Translate, è stato aggiornato a un’unità a stato solido da 2 TB dopo l’ultima versione di Sony. Aggiornamento del firmware di sistema.

Ho acquistato un SSD (2 TB) che può essere incluso nella PS5.

Se conosci l’amore per il gioco di Sakurai, ovviamente non è una sorpresa vederlo con la PS5. abbiamo Visto in precedenza la sua vasta libreria di sistemi di videogiochi In alcune presentazioni del combattente di Smash Bros. E ha completamente ottenuto il set:

Anche il suo gameplay è documentato 242 giochi PlayStation nel 2019. Oh!

Mentre la maggior parte dei fan pensa che questo sia solo Sakurai che condivide un aggiornamento su ciò che ha fatto di recente, come al solito, ci sono alcuni fan che stanno leggendo le cose – Forse troppo.

Alcune delle speculazioni basate su questo tweet sembrano suggerire che il combattente definitivo sarà una PlayStation e alcuni commenti vanno oltre, riferendosi a Crash Bandicoot. Altri sembrano scherzare sulla conferma “PlayStation” e “SSD” della battaglia.

Diamine, per quanto ne sappiamo potrebbe anticipare un sequel di PlayStation All-Stars Battle Royale.

Sei contento di vedere Sakurai prendersi finalmente un po’ di tempo per lo sviluppo da Smash Bros.? Pensi che il tweet di cui sopra stia prendendo in giro qualcosa? Condividi i tuoi pensieri qui sotto.