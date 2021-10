WhatsApp lancia nuove funzionalità di messaggistica che stanno scomparendo oggi

WhatsApp lancerà nuove funzionalità per migliorare la funzionalità dei “Messaggi scomparsi”.

L’app di messaggistica consentirà agli utenti di controllare i periodi prima dei quali il messaggio scomparirà.

L’utente può anche abilitare il timer del messaggio predefinito per impostare l’ora specifica per tutte le nuove chat con la funzione di messaggi che scompaiono.

WhatsApp è pronto per implementare nuove funzionalità relative alla scomparsa dei messaggi che mirano a migliorare l’esperienza dell’utente.

L’ultimo aggiornamento alle funzionalità dei messaggi nascosti sarà disponibile oggi per i beta tester di iOS. Nessun utente iscritto vedrà queste funzionalità.

La nuova funzione si chiamerà “Nuove durate e timer predefinito” per ora. Le nuove funzionalità intendono essere strumenti per gestire in modo efficiente i messaggi nascosti.

La prima di queste due funzionalità darà agli utenti il ​​controllo su nuove durate temporanee. In precedenza, i messaggi impostati su “messaggi scomparsi” scomparivano dopo sette giorni. Ma ora WhatsApp introdurrà misure per garantire che la durata possa essere gestita.

Gli utenti saranno ora in grado di impostare l’opzione “Messaggi scomparsi” a intervalli diversi, ad esempio 24 ore, 90 giorni e persino sette giorni.

La seconda opzione è creare un timer di messaggio predefinito per le nuove conversazioni. L’utente può abilitare questa funzione visitando le impostazioni sulla privacy di WhatsApp. Se abilitata, l’opzione dei messaggi nascosti sarà abilitata in tutte le nuove chat per una durata specificata.

Se l’utente ha abilitato il timer dei messaggi predefinito, le chat esistenti e i nuovi gruppi non saranno interessati dal timer.

I beta tester di WhatsApp per iOS e WhatsApp Business per iOS riceveranno queste nuove funzionalità oggi. Gli utenti Android su WhatsApp beta riceveranno supporto molto presto.