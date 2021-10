L’aggiornamento Genshin Impact 2.2 porta nuovi personaggi, innesca la collaborazione OnePlus per la Cina

Genshin Impact è stato ricco di eventi negli ultimi mesi. I più grandi aggiornamenti del gioco sono stati rilasciati sotto forma di 2.0 e 2.1, basato su un’altra serie di emozionanti elementi di gioco per chiunque I migliori giochi su Android. Anche Genshin Impact sta celebrando il suo primo anniversario e i giocatori hanno ricevuto alcuni omaggi lungo la strada (ma non senza che i molti giocatori free-to-play criticassero il mazzo gratuito pre-programmato). Ad ogni modo, è tempo di un nuovo aggiornamento, otteniamo la v2.2 con il nuovo personaggio Thoma, sblocchiamo una nuova posizione nella regione di Inazuma, nuovi mostri, collaborazione con Razer per il mondo e teaser per l’imminente collaborazione OnePlus per la Cina.

Primogems gratuito da Genshin Impact 2.2 Livestream

Prima di iniziare, ecco i codici Primogem gratuiti provenienti dal live streaming di questo evento:

LBNDKG8XDTND

NB6VKHQWVANZ

BSNUJGQFUUTPM

Riscattali velocemente qui tramite il tuo browser. Puoi anche riscattarlo nel gioco, ma il riscatto del browser è più veloce. Agisci velocemente perché questi codici hanno una durata limitata e scadranno presto.

Nuovi personaggi giocabili in Genshin Impact v2.2: Thoma

C’è solo un nuovo personaggio in questo aggiornamento, ma questo dovrebbe dare alle persone il tempo di coltivare e far salire di livello l’intero gruppo di nuovi personaggi che sono stati rilasciati negli ultimi aggiornamenti ora.

Thoma è un personaggio di Pyro Polearm a quattro stelle che sembra essere incentrato sul ruolo di supporto. Offre una solida difesa e forti buff, che è quello che stai cercando per un ruolo di supporto. Dovremo ottenere la sua gamma completa e le statistiche per vedere per quale tipo di squadra è adatto, ma sembra un’unità in una posizione migliore di Xinyan.

Nuova sede a Inazuma:

Inazuma sbloccherà la sua ultima isola principale sotto forma di Tsurumi Island, che dovrebbe completare Inazuma come regione. Il clou di quest’area è la fitta nebbia nell’area, così come i nuovi nemici che applicano l’effetto dell’erosione. L’isola di Tsurumi sarà anche al centro di nuovi eventi, il che significa che esplorarla sarà fondamentale per ottenere ricompense di limitata efficacia.

Nuovi nemici in Genshin Impact 2.2: Rifthounds e Rifthound Whelps

Rifthound e Whelps sono i nuovi nemici che i giocatori incontreranno mentre vagano per esplorare l’isola di Tsurumi. Queste creature si concentrano sulla furtività e cercano di attaccare di soppiatto il giocatore. Quando un attacco colpisce un personaggio, tutti i membri del gruppo saranno influenzati dallo stato “Corrosione” (simile allo stato di corrosione nell’attuale Spiral Abyss Floor 11), causando la perdita costante di salute di tutti i membri indipendentemente dal loro stato di armatura. Sembra che ci siano due tipi di oggetti Rifthounds: Geo ed Electro.

Banner di sicurezza dell’evento: Childe, seguito da Hu Tao

Il banner del personaggio successivo dopo quello attuale di Kokomi è per Childe (con altri 3 personaggi a quattro stelle), seguito da uno striscione che mostra Hu Tao, Thoma e altri due personaggi a quattro stelle.

Questo è il terzo stendardo di Childe, e dato che precede lo stendardo di Hu Tao e Thoma, ci sono buone probabilità che molti giocatori saltino quello stendardo e rotolino invece su Hu Tao. Le ipercampagne come Hu Tao sono ancora in voga.

Altre nuove meccaniche di gioco, eventi e modifiche in Genshin Impact 2.2

Aloy per tutti i giocatori

Aloy, il Cryo Bow a cinque stelle che è stato sbloccato per gli utenti PlayStation nell’ultimo aggiornamento, sarà ora disponibile per tutti i giocatori (a partire dal livello Adventure 20) in questa patch.

Tutto quello che devi fare è accedere al gioco una volta in questa patch e dovrebbe essere disponibile per la creazione e il gioco. L’accoglienza di Aloy è stata finora in sordina, ma non stiamo dicendo no ai regali promozionali.

Hangout: Sayo e Toma

Sayu e Thoma sono due degli ultimi personaggi ad avere il loro ritrovo.

Eventi: Labirinto Guerrieri. Sintonizzati sui suoni del mondo

Riceviamo due eventi in questa patch. Labyrinth Warriors è un evento di combattimento incentrato su Childe e Xinyan, mentre Tuned to the World’s Sounds è un evento basato sulla musica.

ciotola di serenità

La ciotola Serenitea ottiene un nuovo design del mondo Inazuma chiamato “Silken Courtyard” (si sblocca quando raggiungi il livello 40 di Thunder Sakura), diversi schemi di mobili in stile Inazuma in natura e attraverso Tubby, un nuovo tipo di mobili sotto forma di piattaforme galleggianti che possono essere modificati La loro altezza e fiori che possono essere guadagnati attraverso l’evento a tempo limitato “Dreams of Bloom”.

Vari cambiamenti

Con Genshin Impact v2.2, è stato aggiunto il supporto del controller PlayStation 5 DualSense per la versione PC.

Prodotti in co-branding Genshin Impact x Razer

Mihoyo ha firmato una nuova partnership con Razer per creare prodotti in co-branding da Genshin Impact. Questi includono il mouse da gioco wireless Razer DeathAdder V2 Pro a tema Genshin Impact, il tappetino per mouse Razer Goliathus Speed ​​e la sedia da gioco Razer Iskur X. Non solo questi prodotti sono dotati di Paimon di Genshin Impact come tema, ma vengono anche con bonus aggiuntivi in-game. I progetti di Genshin Impact saranno forniti anche a dogana del rasoio, un servizio online di Razer che offre build di partner ufficiali per una gamma di hardware Razer. È tutto in arrivo e al momento non è stata fornita alcuna data esatta o disponibilità.

C’è anche un profilo THX Game personalizzato visualizzato tramite l’app THX Spatial Audio. Il profilo è disponibile su PC e compatibile con tutte le cuffie da gioco per Genshin Impact.

Effetto Jinshin x OnePlus

Nella trasmissione in diretta cinese, Genshin Impact ha anche stuzzicato la collaborazione con OnePlus, che uscirà a novembre 2021.

Sfortunatamente, non ci sono script scritti in inglese e possiamo solo immaginare cosa potrebbe essere. Potrebbe essere una versione personalizzata per un telefono come OnePlus 8T Cyberpunk 2077 EdizioneO potrebbero essere solo stati e temi personalizzati? Dovremo aspettare fino a novembre per scoprirlo. Mantieni basse le tue speranze che questo sarà reso disponibile a livello globale, poiché è stato annunciato solo nel flusso cinese e non nel flusso globale, suggerendo un rilascio limitato in Cina per qualsiasi cosa.

Quali sono le tue pubblicità preferite? Fateci sapere nei commenti qui sotto!