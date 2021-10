Koei Tecmo annuncia l’uscita di Atelier Sophie 2 su Switch, PS4 e PC a febbraio 2022 – Cinelinx

L’ultimo capitolo della lunga serie Atelier è in arrivo, con Koei Tecmo che annuncia l’imminente rilascio di Atelier Sophie 2: L’alchimista di un sogno misterioso.

Con la serie Atelier che festeggia il suo 25° anniversario l’anno prossimo, ha senso pubblicare un nuovo gioco per festeggiare. Abbastanza sicuro, Koei Tecmo ha annunciato che un nuovo gioco, Atelier Sophie 2: L’alchimista di un sogno misterioso Verrà rilasciato per PS4, Switch e PC acceso 25 febbraio 2022 Qui negli Stati Uniti (il gioco è uscito il giorno prima in Giappone).

Su Twitter è uscito un annuncio:

# Atelier Sophie 2: Il chimico ha annunciato oggi un sogno misterioso! L’ultimo capitolo della serie segue l’amata alchimista Sophie Neuenmueller! Atelier Sophie 2 arriverà su Switch/PS4/PC il 25 febbraio 2022!#KTfamily pic.twitter.com/w4XxJyaQJp – KOEI TECMO AMERICA (KoeiTecmoUS) 2 ottobre 2021

Ecco un riassunto ufficiale del gioco:

Atelier Sophie 2: L’alchimista di un sogno misterioso Continua la storia delle tante avventure di Sophie e Blachta. Dopo aver lasciato Kirchen Bell, la città natale di Sophie, la coppia scopre un enorme albero simile a quello che Plachta ha visto in sogno, e quando si avvicinano, un misterioso vortice li trascina dentro. Sophie si sveglia da sola in un nuovo mondo intrigante chiamato Erde Wiege, e non passa molto tempo prima che venga a sapere di un alchimista di nome Plachta che vive alla periferia della città. Sorprendentemente, quando Sophie arriva al laboratorio, incontra un giovane appassionato di alchimisti di nome Plachta, e sebbene l’alchimista condivida lo stesso nome della sua amica, non riconosce Sophie. Quali altre sorprese attendono Sophie in questo viaggio? Mentre l’avventura continua, Sophie incontra un’aspirante chimica, Ramiselle Erlenmeyer, che accetta volentieri di aiutarla nel momento del bisogno. La narrazione si svolge elegantemente in un nuovo affascinante stile visivo che combina l’arte della misteriosa sottoserie con la grafica e l’animazione di alta qualità presenti nell’Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy del 2021.

Nel suo viaggio alla ricerca del suo amico scomparso, Sophie dovrà combattere contro molti mostri che vivono nelle terre di Erde Wiege. Una volta che i giocatori incontrano un nemico sul campo, la battaglia inizia immediatamente senza tempi di caricamento o schermate separate – prima la serie – che consente alle battaglie di scorrere senza intoppi. Inoltre, le squadre di battaglia ora sono composte da sei membri, tre davanti e tre dietro, per formare due squadre che collaborano in battaglie a più turni. Questo nuovo sistema di combattimento sblocca una vasta gamma di entusiasmanti strategie di combattimento che i giocatori possono utilizzare per eliminare i propri nemici.

controllerai Atelier Sophie 2: L’alchimista di un sogno misterioso Quando arriverai l’anno prossimo?