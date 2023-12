Il commento principale di Bilibili del 2023 è “Ah?” Quest’anno gli utenti hanno espresso la loro sorpresa 13 milioni di volte

L’azienda con sede a Shanghai ha descritto la parola, espressa con un punto interrogativo, come il “commento più rappresentativo” del 2023 in un post sul suo sito ufficiale. WeChat Conto venerdì.

La parola è scritta semplicemente come UN Pinyin è stato utilizzato come frase interrogativa 13,2 milioni di volte sulla piattaforma quest’anno, inondando gli schermi degli spettatori con le famose “didascalie di proiettili” di Bilibili, che scorrono in flussi orizzontali sui video mentre le persone guardano.

Piattaforma cinese di streaming video Bilibili La parola per il 2023 è una domanda scioccante composta da una sola lettera: Oh?

Insieme ai vari segni di punteggiatura, “ah” in cinese viene spesso utilizzato per esprimere sentimenti di eccitazione, sorpresa o incredulità. Quando viene posta come domanda, si traduce approssimativamente come: “Eh?”

La società ha affermato che i giovani utenti – il principale gruppo demografico di Bilibili – spesso lo utilizzano in risposta a video che mostrano persone con competenze uniche o risultati scientifici e tecnologici significativi.

I commenti puntati hanno avuto origine in Giappone ma sono diventati popolari in Cina dopo che Bilibili ha adottato questo stile. Altre piattaforme video locali alla fine hanno seguito l’esempio, tra cui… Baidu iQiyi e Video Tencent

Gli argomenti dei video più importanti in cui è apparso il termine abbracciavano un’ampia gamma di campi come la tecnologia all’avanguardia, videogiochi e la cultura tradizionale cinese.

Quando la società statale cinese per l’energia nucleare annunciò in agosto di aver superato una pietra miliare nel suo tentativo di raggiungere questo obiettivo Creare un “sole artificiale” , alimentato dalla fusione nucleare. I commenti su un video correlato pubblicato sul canale militare della China Central Television su Bilibili erano pieni di questo termine. Il video di due minuti ha ricevuto quasi un milione di visualizzazioni e 70.000 Mi piace.

A marzo, il recensore di videogiochi IGN ha pubblicato un trailer del gioco La leggenda di Zelda: Kingdom Tears – l’ultimo titolo della serie di successo della Nintendo con sede a Kyoto – i fan cinesi ancora una volta hanno inondato gli schermi con “ah?” Per esprimere la loro improvvisa eccitazione.

“Ah?”, “Miglior commento dell’anno” di Bilibili, in mostra in un museo in Cina. Foto: Bollettino

Bilibili, che ha raggiunto una crescita iniziale come sito di streaming di anime dopo la sua fondazione nel 2009, si è evoluto in una delle più grandi piattaforme video in Cina rivolgendosi agli utenti millennial e della generazione Z.

Secondo il suo ultimo rapporto finanziario, la piattaforma ha visto gli utenti attivi giornalieri crescere del 14% nel terzo trimestre fino a raggiungere 102,8 milioni. La società non ha ancora realizzato profitti da quando è stata quotata al Nasdaq nel 2018, e quest’anno si è concentrata su misure di risparmio sui costi.

La sua popolarità tra gli utenti più giovani ha reso Bilibili un pioniere nel campo del vernacolo di Internet. Ho iniziato a pubblicare i commenti puntati più popolari dell’anno nel 2017.

È stato il commento più alto l’anno scorso siche significa “elegante” o “grazioso”, viene utilizzato come complimento durante i momenti impressionanti nei video.

Nel 2021 è stata la parola dell’anno com.pofangleche viene utilizzato per esprimere un sentimento di vulnerabilità emotiva, simile al termine inglese “I was shaked”.