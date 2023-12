MassRobotics apre le iscrizioni per la Form and Function Challenge al Robotics Summit

Ascolta questo articolo

MassRobotics è alla ricerca di team universitari per partecipare alla Form and Function Challenge, che assegnerà un primo premio di 10.000 dollari, oltre a premi di 1.000 dollari per il secondo e il terzo posto e un People’s Choice Award. I team presenteranno le loro innovazioni al Robotics Summit and Exhibition l’1 e il 2 maggio 2024.

“Questa sfida invita team universitari o individui associati all’università a creare un progetto di robotica o automazione che fornisca un fattore di forma convincente e specifico per il compito svolgendo allo stesso tempo una funzione utile”, ha affermato MassRobotics nel suo rapporto. annuncio. “La sfida è aperta a partecipanti provenienti da tutto il mondo e incoraggia la collaborazione incrociata tra fornitori di software e hardware all’avanguardia, tra cui Partner strategici di MassRobotics“.

La missione dichiarata di MassRobotics è quella di “contribuire a creare e ampliare la prossima generazione di aziende globali di successo nel campo della robotica e dei dispositivi connessi, fornendo a imprenditori, aziende di robotica innovative e startup di automazione lo spazio di lavoro e le risorse di cui hanno bisogno per sviluppare, prototipare, testare e commercializzare i loro prodotti”. prodotti e soluzioni.”

L’organizzazione con sede a Boston è partner di WTWH Media, che produce Rapporto sui robot E il Summit ed Expo sulla robotica. Altri partner di MassRobotics includono AMD, Analog Devices, Danfoss, Festo, Lattice Semiconductor, Mitsubishi Electric, Novanta, Solidworks e igus, che forniranno componenti ai team.

Standard di forma e funzione del team

Le squadre che partecipano alla sfida devono essere affiliate a un college o università. MassRobotics ha affermato che manterrà tutti i diritti di proprietà intellettuale e acquisirà una preziosa esperienza lavorando con i partner del settore.

IL organizzato Si prevede di ospitare una sessione informativa il 20 dicembre, e Applicazioni Programmato 12 febbraio2024. Le candidature devono includere un video di 2 minuti.

MassRobotics annuncerà i team selezionati il ​​15 febbraio, seguita da una sessione informativa obbligatoria il 21 febbraio. Le domande finali scadono il 30 aprile.

MassRobotics annuncia i vincitori del Robotics Summit

Le presentazioni e le valutazioni si svolgeranno al Robotics Summit il 1° maggio. I vincitori saranno annunciati il ​​2 maggio.

Dodici squadre hanno partecipato alla sfida dello scorso anno. Primo posto l’anno scorso vincitore È stato il Nano Laboratory della Tufts University a svilupparsi Pillola digeribile Per raccogliere campioni di microbioma dall’intestino umano.

Il team del MIT WORMS ha vinto il secondo posto per i robot lunari riconfigurabili, e il team bipede del Worcester Polytechnic Institute ha vinto il terzo posto per il robot da ricognizione. L’Università dell’Indiana Bloomington ha vinto il People’s Choice Award per il suo sistema di veicoli terrestri senza pilota Smart Gripper Tethered.