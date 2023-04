Dove sono tutti i ninnoli alati del Proibito Occidente all’orizzonte: le coste infuocate? Quali sono le posizioni di tutti i Trinkets di Delvers e come li trovi? I ninnoli degli scavatori sono una specie di artefatto in Horizon Forbidden West: Burning Shores, artefatti speciali che portano a un tesoro prezioso. Devi trovarli tutti e completare la missione di commissione tesoro di delfini per vincere il trofeo Il tesoro di Scavatori recuperato. come parte del nostro sito Guida di Horizon Forbidden Westspecificheremo dove trovare tutti i Trinkets Delvers.

Forbidden West Horizon: Burning Shores: tutte le posizioni di Delvers Trinkets

Di seguito, abbiamo elencato tutti i Trinkets Delvers in Horizon Forbidden West: Burning Shores, insieme a dove trovarli. Là 7 ornamenti degli scavatori In totale.

Caro Flask

Questo monile di Delvers si trova a est di La fine della flottavicino al falò sopra.

Dopo aver raggiunto Campfire, vedrai una zipline sul lato di una scogliera. Scendi nell’acqua sottostante, quindi entra nella caverna, indietro. Nell’acqua vedrai una cassa che puoi spostare con il tuo Pullcaster.

Dalla piattaforma di fronte, tira la scatola verso di te in modo che sia al centro dell’acqua. Nuota fuori e sali la scala alla tua destra, quindi tira il forziere verso di te per portarlo tra le erbacce. Nuota verso la piattaforma di legno dall’altra parte della stanza e tira di nuovo il forziere verso di te.

Sali sulla cassa, poi guarda in alto a sinistra per vedere alcuni Firegleam volanti. Sparagli per far esplodere la roccia. Dopodiché, sali sulla piattaforma superiore, quindi arrampicati su e intorno alla caverna usando le sporgenze. Alla fine di questa sezione della piattaforma, troverai Cherished Flask.

Cappello delver

Questo fascino di Delvers si trova nel sud-est La fine della flottavicino a Gelo Belobac posizione.

Dirigiti verso la posizione mostrata sopra. Ci sono diversi falò nelle vicinanze, ma il sentiero più facile è quello a est del segnale. Comunque vai su questo sito Là califfi e altre macchine nell’area, che puoi sconfiggere o superare di soppiatto. Mentre ti dirigi verso il sentiero principale, noterai un edificio sulla destra con delle maniglie gialle.

Inizia a scalare l’edificio. Dopo aver risalito i due punti di presa, girati e usa la teleferica per raggiungere l’edificio successivo. Guarda a sinistra per vedere alcuni barili di fuoco. Sparategli per farli saltare in aria, poi entrate dentro e arrampicatevi attraverso il portello. Troverai la copertura Delver qui sul tavolo.

Hef il martello

Questo fascino di Delvers si trova nel sud-ovest La fine della flottamolto vicino al rifugio nella foto sopra.

Viaggio al rifugio. In questa posizione vedrai una gru sul bordo di una scogliera. Dai un calcio alla scala e scendi. C’è una piccola grotta sul lato della scogliera. Entra e troverai Hef the Hammer nella parte posteriore.

Borker fortunato

Trinket Delvers può essere trovato sull’Isola del Sud La fine della flottaVicino al falò a est.

Una volta raggiunto questo falò, noterai una porta chiusa nell’area. Torna indietro e sulla sinistra noterai alcune maniglie su cui puoi arrampicarti. Fate questo, poi andate a sinistra. Stai attento, lì Clamberjaws In quest’area, potrebbe essere necessario respingerli prima di continuare.

Sulla sinistra ci sarà un punto per il quale puoi combattere. Fate questo, e poi sulla piattaforma, guardate in basso a destra per vedere una clip blu. Usa il tuo Pullcaster su di esso per rivelare il percorso. Vai alla fine di questo percorso per trovare il Lucky Porker. La porta a sinistra ti condurrà a Campfire.

Vernice potente

Il Trinket degli Scavatori si trova sull’isola sul lato occidentale della mappa. Per esplorare a fondo quest’isola, avrai bisogno di una discesa stormbird Causa maltempo, che probabilmente dovrai affrontare durante la ricerca Cattura aerea: ovest. Segui il link per maggiori informazioni.

Una volta dentro stormbird Affrontato, vai nella stanza situata sulle rovine sopraelevate sul lato ovest dell’isola. Puoi usare il punto di presa per raggiungerlo. Apri la porta e Mighty Pint è dentro a sinistra.

juke-box

Questo Trinket degli Scavatori si trova a nord di La fine della flottamolto vicino ad A clambergo posizione.

Dal falò più vicino, dirigiti a sud per trovare il clambergo posizione. Scendi lungo il sentiero e gira a sinistra e vedrai l’ingresso della grotta. Entra e sulla sinistra troverai il carillon. Stai attento – quello Apex Scorcher Pattuglie in questa zona!

Vecchia pentola

Questo monile di Delvers si trova in un angolo a nord-est della mappa.

Attenzione mentre Old Pot è facile da trovare, si trova accanto a a slitherfang posizione. Il nostro consiglio è di volare nell’area e scendere dall’alto, che dovrebbe evitare la macchina. In alternativa, puoi superarlo di soppiatto o, se preferisci, sconfiggerlo. In ogni caso, le vecchie pentole sono disposte sul bancone pronte per la raccolta.

tesoro di delfini

Una volta che hai individuato tutti i Trinkets Delvers sopra, viene chiamata la missione di commissione tesoro di delfini inizierà. Fare clic sul collegamento per ulteriori informazioni su come completare questa attività.

Questo Dove trovare tutti i ninnoli di Delvers in Horizon Forbidden West: Burning Shores. Li hai tutti? Diccelo nella sezione commenti qui sotto e dai un’occhiata al nostro sito Guida di Horizon Forbidden West Per più.