NCSoft annuncia “Project M”, un gioco narrativo interattivo sviluppato in Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 è ora disponibile per l’uso da parte degli sviluppatori, il che significa Giochi nuovissimi E il I progressi della tecnologia. A dicembre, Epic ha rilasciato una demo tecnica, The Matrix Awakens, su PlayStation 5, per mostrare cosa può fare Unreal 5. È servito anche allo scopo di dimostrare ciò che le console dell’attuale generazione possono ottenere con la loro grafica e rendering.

Oggi, un nuovissimo progetto Unreal Engine 5 è stato annunciato da uno studio di sviluppo noto come NCSoft, uno sviluppatore sudcoreano. Si chiama Project M (da non confondere con Gioco Super Smash Bros La famosa rissa famosa) e ha un trailer completo da abbinare. Potete guardare il nuovo trailer qui sotto.

Il gameplay segue una giovane donna che, dopo che un passante le ha dato un dispositivo, viene coinvolta in un’esplosione che distrugge il suo negozio e provoca molti danni collaterali. Più tardi, si sveglia in ospedale e, tra lei e il secondo personaggio principale, il trailer cambia ripetutamente prospettiva tra quelli che sembrano ambienti di vita reale e la grafica di gioco.

Il trailer mostra visivamente molte delle capacità di Unreal e ha anche un po’ di gameplay ad esso associato… con molta azione e decisioni rapide. sembra familiare? Saresti perdonato se non ti rendessi conto di essere entrato nella formula alla base di molti giochi di David Cage (vedi Detroit: Become Human e Beyond Two Souls per iniziare).

È quasi una copia diretta di questo stile di sviluppo, ed è difficile guardarlo insieme alla grafica del gioco. Inoltre non è stata rivelata una data di uscita, né esistono piattaforme diverse dalle “console”, quindi non sappiamo nemmeno cosa verrà rilasciato su di essa. Ci auguriamo che queste informazioni vengano pubblicate presto, ma per ora rimarremo sintonizzati per maggiori dettagli.

Project M è attualmente in fase di sviluppo senza una data di rilascio o console specifiche (al momento della stesura).