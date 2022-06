Pratica con Stage Manager e monitor esterni con iPadOS 16

AppleInsider è supportato dal suo pubblico e puoi guadagnare commissioni come partner Amazon e partner affiliato su acquisti idonei. Queste partnership di affiliazione non influiscono sul nostro contenuto editoriale.

insieme a iPadOS 16Gli utenti di iPad possono finalmente estendere la loro vista a un display esterno. Ecco come funziona la funzionalità in tandem con Stage Manager, un’altra nuova funzionalità nel prossimo aggiornamento.

Nel marketing di Apple, il supporto del display esterno è stato descritto contemporaneamente a Stage Manager. Nonostante ciò, sono due caratteristiche distinte che si sovrappongono nella funzionalità.

Stage Manager è una nuova interfaccia multitasking per iPad che consente finestre nidificate, una migliore organizzazione e la possibilità di spostarsi rapidamente tra gruppi di app. Puoi portare questa nuova interfaccia sullo schermo dell’iPad e viene utilizzata esclusivamente su display esterni.

Stage Manager e Display Expansion sono entrambi limitati agli iPad recenti. Solo quelli dotati del processore M1 sono in grado, il che significa che lo è l’M1 da 12,9 pollici iPad ProL’iPad Pro da 11 pollici M1 e l’M1 iPad Air.

Utilizzo di Stage Manager con iPadOS 16

Lo stage manager è abilitato tramite il Control Center. Con uno swipe verso l’alto per aprire il Centro di controllo, puoi fare clic sulla nuova icona Stage Manager per abilitare questa nuova interfaccia.

Cambia il nuovo stage manager in Control Center

Ora quando apri un’app, la vedrai al centro insieme alle altre app recenti a sinistra. Puoi vedere tutte queste finestre e applicazioni aperte e spostarti da una all’altra con un solo clic.

È possibile che sullo schermo vengano visualizzate più applicazioni per l’apertura simultanea. Ogni finestra può essere ridimensionata – la dimensione dello schermo dell’iPhone – oa schermo intero. Possono sovrapporsi, proprio come in macOS. READ NCSoft annuncia "Project M", un gioco narrativo interattivo sviluppato in Unreal Engine 5

Interfaccia del gestore di fase

Ci sono un massimo di quattro finestre dell’app che possono essere aperte contemporaneamente, il che sembra a posto considerando i limiti di spazio degli schermi originali dell’iPad.

Se fai clic sui tre punti nella barra in alto di ciascuna app, vedrai diverse opzioni di ridimensionamento. Quando hai finito con la modalità Stage Manager, può essere disabilitata da Control Center proprio come l’hai abilitata.

Come ampliare la tua offerta

Con iPadOS 15 e versioni precedenti, quando è collegato un display esterno, rispecchia ciò che era sullo schermo dell’iPad.

Ciò ha avuto alcune eccezioni, ad esempio quando si utilizza un editor video o un’applicazione per fogli di calcolo. Questo display esterno può essere utilizzato come “visualizzatore” passivo piuttosto che come visualizzatore interattivo.

Display esterno iPadOS

Puoi visualizzare in anteprima le modifiche video sul monitor esterno o guardare una vista di alto livello del foglio di calcolo in azione. Questo è sempre stato molto restrittivo.

Dopo l’aggiornamento a iPadOS 16, il display esterno ora estenderà lo schermo per impostazione predefinita. Vedrai il tuo dock lungo la parte inferiore e sarai in Stage Manager quando apri un’app.

Ordine di visualizzazione

Entrambe le interfacce possono funzionare in modo indipendente, incluso lasciare l’iPad in modalità a schermo intero e lo schermo in Stage Manager. Se vai a Impostazioni > Display e luminosità Puoi regolare la disposizione dello schermo e scegliere da che parte si trova l’iPad.

Quando usi il mouse, passerà da una vista all’altra e potrai trascinare e rilasciare file, testo e immagini tra le due interfacce senza problemi.

È un nuovo fantastico modo per rendere l’iPad un dispositivo più capace e soddisfare una grande richiesta da parte degli utenti da quando Apple ha aggiunto il supporto per il mouse. READ Questa è la nuova legge in materia

quasi

Per ora, iPadOS 16 è limitato a una beta per sviluppatori. Sarà presto disponibile come beta pubblica a luglio, prima di essere rilasciato completamente in autunno.