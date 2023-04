Questo dongle HDMI 5 in 1 ti offre un secondo schermo con il tuo telefono, tablet o computer – Yanko Design

La giuria non ha ancora deciso se avere più di un monitor per computer aumenti o diminuisca la produttività, ma non si può negare che a volte vorremmo avere più spazio per le nostre app. Tuttavia, non tutti sono disposti a rinunciare al loro prezioso spazio sulla scrivania per un altro monitor, soprattutto quando tale necessità non si verifica sempre. In questi casi, ottenere un secondo schermo fisico può essere uno spreco, sia in termini di spazio che di denaro, quando potresti avere la stessa esperienza utilizzando qualcosa che probabilmente hai già in tuo possesso. Questo accessorio miracoloso fa proprio questo, trasformando un altro smartphone, tablet o persino laptop in un secondo schermo o addirittura in un primo schermo, il tutto con un singolo dongle HDMI.

Progettista: AURGADesign

Grazie a Google Chromecast, l’idea di attaccare un dongle HDMI per lo streaming di contenuti su una TV non è più estranea alla maggior parte delle persone. Tuttavia, questa tecnologia è molto limitata in molti modi. Puoi semplicemente inviare un feed video al dongle, ad esempio, e non ricevere input dallo schermo. Funziona anche solo su TV o monitor esterni dotati di una porta HDMI e rispecchia solo ciò che viene visualizzato sul dispositivo sorgente.

L’innovativo proiettore AURGA capovolge questa idea in più di un modo e apre un nuovo mondo di produttività e intrattenimento. Invece di collegarsi a una TV o a un display, il dongle HDMI 5 in 1 si collega invece a una sorgente video, come una console, un computer o una scheda “senza testa” come il popolare Raspberry Pi. Una volta terminato, puoi semplicemente avviare AURGA Viewer sul tuo computer iOS, Android o persino Windows, macOS o Linux e quel dispositivo diventerà immediatamente un secondo schermo come se fosse collegato direttamente alla sorgente tramite un cavo HDMI . Sono in corso anche lavori per supportare occhiali per realtà virtuale come Nreal e Meta Quest, solo per citarne alcuni.

Tuttavia, questa è solo la punta dell’iceberg perché AURGA Viewer è in grado di fare molto di più. Quando è collegato a un Raspberry Pi o una scheda simile, un dispositivo mobile può diventare l’unico display di quel computer. Quando connesso da un computer desktop o portatile, invece, un iPad o anche un altro computer portatile può diventare un’estensione dello schermo principale, ampliando lo spazio desktop disponibile. Non si limita nemmeno alla trasmissione wireless. AURGA Viewer dispone anche di una modalità USB cablata che consente di collegare qualsiasi dispositivo HDMI a un computer tramite un cavo. Ad esempio, puoi collegare la tua Xbox a un laptop tramite un cavo USB in modo da poter giocare ai tuoi giochi preferiti per console senza dover lasciare il computer o utilizzare un monitor separato.

Supporta anche la comunicazione bidirezionale, quindi se hai un iPad con supporto Apple Pencil, puoi utilizzare il tablet come un display interattivo improvvisato per far fluire la tua creatività. L’app trasforma anche i touchscreen in tastiere e mouse virtuali, quindi non devi cercare le periferiche quando ne sei a corto. Puoi utilizzare AURGA Viewer per trasformare il tuo smartphone in un monitor per fotocamera o in un monitor portatile per la tua Xbox o PlayStation. Puoi persino collegare più telefoni, tablet o computer a un singolo visore AURGA per massimizzare la tua esperienza multischermo.

Molte persone hanno molti dispositivi mobili e non sono sempre in uso, soprattutto quando sono al lavoro. Con un dongle HDMI 5 in 1 a bassa latenza compatto e facile da usare, AURGA Viewer ti consente di trasformare quei monitor inattivi in ​​strumenti di produttività, espandendo la tua impronta virtuale senza occupare in modo permanente prezioso spazio desktop.