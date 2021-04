Kuo: iPhone 2022 che dispongono di una fotocamera da 48 megapixel, video 8K e dimensioni di 6,1 e 6,7 pollici con nessuna piccola opzione da 5,4 pollici

Il prossimo è il 2022 I phone Il gruppo presenterà due dispositivi da 6,1 pollici e due da 6,7 ​​pollici, senza iPhone ‌ delle dimensioni di un rispettato analista Apple da 5,4 pollici. Ming-Chi Kuo Ha detto in una nota agli investitori che ha visto Voci di Mac. Due iPhone saranno modelli di fascia alta e due iPhone saranno modelli inferiori, simili al modello attuale. IPhone 12 Allineato.



Apple ha introdotto un theiPhone‌ mini da 5,4 pollici nella sua linea di iPhone 12 e prevede di continuare a vendere un dispositivo da 5,4 pollici nel 2021, ma sembra che le dimensioni si fermeranno dopo, se le informazioni di Kuo sono accurate. Il IPhone 12 mini Secondo diversi, non si è esaurito come previsto Stime di vendita di iPhone.

Oltre alle opzioni di dimensioni semplificate, Kuo ritiene che Apple introdurrà importanti aggiornamenti della fotocamera sull’iPhone 2022, aggiungendo una fotocamera da 48 megapixel sui modelli di fascia alta di iPhone‌ 14. Kuo afferma che il mirino aggiornato porterà la fotografia con la fotocamera dell’iPhone a un nuovo livello.

In termini di dimensione dei pixel, l’iPhone 12 IPhone 13Il nuovo 2H22 ‌iPhone nuovo è di circa 1,7 m, 2 me 1,25 m, rispettivamente. Riteniamo che il nuovo iPhone 2H22‌ possa supportare simultaneamente l’uscita diretta da 48 MP e l’uscita da 12 MP (modalità di fusione a quattro celle). Con un’uscita di 12 megapixel, la dimensione dei pixel CIS del nuovo 2H22 حوالي iPhone‌ aumenta a circa 2,5 m, che è molto più grande di iPhone 12‌ e iPhone 13‌, più grande degli attuali telefoni Android e vicino al livello DSC. Crediamo che la qualità del nuovo ‌iPhone photography 2H22 porterà la fotografia da cellulare a un nuovo livello.

Oltre all’obiettivo da 48 MP che sarà anche in grado di riprodurre a 12 MP, Kuo si aspetta che gli iPhone di fascia alta saranno in grado di registrare video 8K e afferma che in futuro, guardare i video registrati su iPhone su un display 8K o TV fornirà un migliore esperienza utente. “

Con la migliore risoluzione per la realtà aumentata e mista da 8K a 16K, Kuo afferma che la fotocamera da 48 MP nel 2022 ‌iPhone‌ creerà video e foto “più adatti per i dispositivi AR / MR” e questo “migliorerà l’esperienza dell’utente AR / MR”.

Per i futuri iPhone, Kuo afferma che Apple adotterà un teleobiettivo periscopio nel 2023, insieme a Face ID sotto il display, che dovrebbe vedere la tacca eliminata. Kuo ha detto in precedenza che Apple introdurrà una fotocamera frontale perforata Nell’iPhone 2022 E che almeno un “iPhone” nel 2023 verrà visualizzato sotto lo schermo ID contatto E un display a schermo intero senza crepe o buchi.