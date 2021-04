Google Doodle premia il pioniere della stampa Johannes Gutenberg

Google



Poche persone nella storia hanno avuto tanta influenza sul mondo quanto Johannes Gutenberg. Nel XV secolo, un inventore tedesco introdusse in Europa i caratteri mobili, innescando una rivoluzione che contribuì a diffondere la conoscenza alle masse.

Per onorare questo importante risultato, Google dedica i suoi doodle mercoledì a Göteborg nel 21 ° anniversario del Museo Gutenberg per lanciare una retrospettiva della sua vita.

Nato in Germania intorno al 1400, Gutenberg ha inventato il procedimento a caratteri mobili nel 1439, in cui un torchio a vite in legno è stato radicalmente modificato in quel momento. Il suo processo ha sostituito i manoscritti scritti a mano e la stampa su legno con un processo che includeva una miscela di caratteri mobili metallici, modelli regolabili e inchiostri a base di olio.

Gutenberg iniziò a pubblicare un libro sulla grammatica latina intorno al 1451, ma il suo lavoro più notevole arrivò nel 1455 con quella che oggi viene chiamata Bibbia di Gutenberg. Aveva 42 righe per pagina e costava l’equivalente di tre anni di stipendio all’impiegato medio, ma poteva essere prodotto più velocemente e meno della copia manoscritta, che avrebbe impiegato un anno per consegnare la lettera.

Nel giro di pochi decenni, l’invenzione di Gutenberg si era diffusa in più di 200 città in tutta Europa e nel XVI secolo le tipografie avevano prodotto circa 200 milioni di libri.

Il sistema rivoluzionario di Gutenberg ha inaugurato l’era della comunicazione di massa e ha consentito la produzione di massa economica di libri stampati. La sua invenzione è diventata così sinonimo di comunicazione che ha prestato il suo nome a un fiorente campo dei mass media all’epoca chiamato giornalismo.

Il Progetto Gutenberg, La più antica biblioteca di libri digitali, chiamata in suo onore. Lo sforzo di volontariato incoraggia la creazione e la distribuzione di ebook gratuiti e ha più di 60.000 articoli nella sua collezione.