presto! “New Pokemon Shoot with Music” ha rilasciato l’ultimo video di gameplay di introduzione e annunci TV! – giocattoli a forma di fungo

Nintendo Switch, rilasciato il 30 aprile 2021 (venerdì).Nuovi Pokemon con riprese musicali》

Sono passati 10 mesi e mezzo da quando “Pokémon Presents 2020.6.17” è stato annunciato nel giugno 2020. È finalmente in vendita presto!

Questo è stato lanciato su NINTENDO64 nel marzo 1999La nuova opera del capolavoro, “ポ ケ モ ン ス ナ ッ (aka Pokémon Snap, Pokémon Snap)”, Molti vecchi giocatori stanno aspettando il ritorno di questo Pokemon sparando musica, ora è il momento di aspettare.

Poiché l’azione precedente ha 22 anni, devono esserci molte persone che hanno sentito il nome del gioco ma non ci hanno effettivamente giocato.

Questo nuovo gioco contiene molti nuovi elementi che prima non erano disponibili, quindi anche i giocatori che hanno giocato al gioco precedente hanno ancora molte cose che non sanno su questo nuovo gioco.

Per questi giocatori, la versione ufficialeL’ultimo video introduttivo del gameplay di “New Pokémon Shoot with Music”!