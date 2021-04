I giochi per PS5 possono ora essere convertiti in dischi rigidi esterni

Suara.com – Sony Recentemente è stata annunciata una nuova funzionalità che consente agli utenti di salvare i giochi PlayStation 5 (PS5) Su un disco rigido USB esterno. Tutti i giocatori di PS5 possono utilizzare questa funzione a partire da oggi, mercoledì (14/04/2021).

Come annunciato Sviluppatore XDAMercoledì (4/14/2021) i giocatori non possono trasferire giochi da dischi rigidi esterni come i dischi rigidi.

Dalla sua versione iniziale, è stata offerta una memoria interna sotto forma di un SSD da 825 GB.

Con l’unità a stato solido integrata, i giocatori non possono giocare ai giochi PS5 o scaricarli direttamente su un disco rigido esterno.

Se la memoria utilizzata è piena di titoli di giochi, è necessario prima cancellarla.

Questa nuova funzionalità consente agli utenti di eseguire il backup di più giochi PS5 in un’altra posizione senza doversi preoccupare di eliminare e scaricare nuovamente alcuni giochi dalla memoria SSD interna.

Un altro aggiornamento che Sony ha portato è Share Play attraverso le generazioni. Ora, i proprietari di PS5 possono invitare i loro amici del supporto PS4 a unirsi al gioco.

Pertanto, gli utenti di diverse console di questa generazione possono condividere schermate per giocare insieme su Internet con le loro console.

Gli utenti di PS5 e PS4 hanno anche la possibilità di “Richiedi di partecipare”, che è un modo rapido per entrare nel gioco con i loro amici.

Ci sono anche alcuni miglioramenti all’interfaccia utente di PlayStation, poiché la funzionalità per chattare tra loro sarà più facile e veloce di prima.

I giocatori di PS5 possono personalizzare la propria libreria di giochi. C’è anche un’opzione per una nuova interfaccia utente per regolare lo zoom dello schermo nel menu Impostazioni.

Inoltre, questo aggiornamento offre download anticipati di alcuni titoli di giochi scaricati in precedenza. Infine, ci sono modifiche visibili alle impostazioni dei trofei e alla schermata delle statistiche.

Sony ha anche dichiarato che l’uso di PlayStation aumenterà nelle prossime settimane. Questo darà prestazioni migliori.

Si ritiene che la PS5 offra diverse funzionalità come la possibilità di partecipare a sessioni multiplayer, gestire l’archiviazione della console PS5, confrontare gruppi di file con gli amici e ordinare o filtrare i prodotti offerti sul PlayStation Store.