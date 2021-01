Carica qualsiasi dispositivo intelligente in due volte meno tempo rispetto a un normale caricabatterie!

Questo Cavo magnetico Amerai Si adatta a tutti i modelli di telefoni cellulari e altri dispositivi intelligenti e viene fornito con tre diverse estensioni magnetiche: Lightning (per dispositivi Iphone), micro USB (per dispositivi Android) e USB-C (per dispositivi Android più recenti). È molto pratico, duraturo e facile da usare.

È necessario inserire l’estensione appropriata nel telefono (non è necessario rimuovere l’estensione, può rimanere nel telefono in modo permanente), quindi è sufficiente ingrandire kabl. In un solo momento kabl Grazie ai magneti, si collegherà all’estensione e inizierà a caricare il tuo cellulare. Grazie a questo cavo, Il tuo telefono cellulare verrà ricaricato 2 volte più velocemente del normale cavo, risparmiando tempo ed energia.

L’indicatore LED è applicato cavo Si accenderà e si illuminerà quando il telefono cellulare è in carica. L’indicatore LED lo fa kabl Visibile anche al buio. L’inserto metallico con filo rinforzato in nylon rende questo cavo molto durevole, resistente a tensioni e flessioni. La lega di alluminio di alta qualità che ricopre questo cavo lo rende praticamente indistruttibile. Gli accessori generali rendono il vostro apparecchio resistente alla polvere, allungandone la vita. Il cavo stesso contiene uno speciale chip intelligente che rende questo cavo completamente sicuro per la batteria del tuo dispositivo intelligente.

Questo è un fenomeno Cavo magnetico USB Richiedi cliccando Qui Oppure chiamando lo 011/442 0502 tutti i giorni lavorativi a tariffa ridotta Risposta 1.190.

