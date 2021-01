38 smartphone Xiaomi ricevono l’ottimizzazione MIUI 12.5

Gli sviluppatori MIUI 12.5 hanno avviato il firmware beta. La versione beta è già disponibile per 38 dispositivi “Xiaomi” e “Redmi”, secondo i membri della comunità professionale di XDA-Developers.

Tra i vantaggi dell’aggiornamento c’è quello di risolvere il problema del rapido esaurimento della risorsa della batteria. La versione di prova è disponibile esclusivamente in lingua inglese. Poiché non esiste un’associazione firmware con una regione specifica, molti servizi Google potrebbero non funzionare correttamente o non funzionare affatto.

Gli esperti di XDA-Developers esortano gli utenti che non hanno abbastanza conoscenze mobili ad astenersi dal scaricare la versione beta dell’aggiornamento.

Nomi dei dispositivi per i quali è disponibile MIUI 12.5 beta:

È possibile scaricare più volte il firmware sui dispositivi elencati nel suddetto forum al link https://www.xda-developers.com/download-miui-12-closed-beta-xiaomi-redmi-devices/ Per avviare il download, è sufficiente fare clic sulla parola Download nella colonna di destra.

In precedenza, gli informatori che desideravano rimanere anonimi avevano detto ai rappresentanti dei media del rifiuto di Xiaomi di supportare il ciclo di vita di venti modelli di smartphone. Puoi familiarizzare con l’elenco corrispondente in questo è Materiale.

Ulteriori notizie sulla cronologia di build, le opportunità e le dinamiche della distribuzione MIUI 12.5 sono disponibili per la tua revisione Qui.

