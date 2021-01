L’errore di Windows 10 può danneggiare il tuo disco rigido semplicemente aprendo una cartella

I ricercatori di sicurezza hanno scoperto un bug in Windows 10 che danneggerà il disco rigido semplicemente aprendo una cartella o facendo clic su un collegamento.

La prima vulnerabilità è stata segnalata da un utente di Twitter Jonas L.. Ha notato che ciò si verifica “quando si apre un nome speciale in una cartella”.



Pixabay Associative Pictures

Will Dorman, CERT / CC Vulnerability Analyst, ha studiato il bug e AggiuntoSuccede quando si apre una cartella o un collegamento a un file, inclusi ISO, VHD o VHDX, si decomprime un file Zip, si apre un file HTML senza MoTW, ecc.

Ciò può essere particolarmente fastidioso se il codice è incluso in un collegamento software legittimo.

L’errore danneggerà automaticamente la MFT (Master File Table) NTFS. A volte, Windows ti chiederà di riavviare il computer per riparare il tuo disco rigido. Ma Dorman afferma che non è sempre così, poiché a volte gli utenti devono eseguire una riparazione manuale.

Microsoft è a conoscenza del problema e Ho già menzionato risolverlo. Allo stesso tempo, il produttore esorta i consumatori a prestare attenzione e seguire una corretta igiene elettronica.

“Siamo consapevoli di questo problema e forniremo un aggiornamento in una versione futura. L’utilizzo di questa tecnologia dipende dall’ingegneria sociale e, come sempre, incoraggiamo i nostri clienti a mettere in pratica buone abitudini online, compreso fare attenzione quando aprono o accettano file sconosciuti”.

Dorman rimane pessimista sull’emendamento di Microsoft, dicendo che è stato due anni fa menzionato Informazioni su un errore NTFS simile ancora non risolto. Ha detto che non avrebbe ancora rivelato il nome esatto del caso. Vuole dare prima a Microsoft la possibilità di risolvere il problema.