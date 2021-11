PS5 Restock Tracker: Walmart avrà console in stock domani alle 9:00 PT

Aggiornamento: se stai cercando di acquistare una PS5 questo fine settimana, siamo qui per aiutarti. Walmart ha confermato che PS5 e PS5 Digital saranno disponibili domani, 29 novembre alle 9:00 PT / 12:00 ET. Come il rifornimento all’inizio di questa settimana, sarà esclusivo per gli abbonati Walmart+. All’inizio di questa settimana, Amazon aveva anche la PS5 in stock. Nel frattempo, GameStop aveva in serbo un rifornimento per il Ringraziamento.

La PS5 ha appena compiuto il suo primo compleanno, ma anche così Grandi numeri di vendita, la console è ancora una rarità. Non sei mai stato in grado di entrare in un negozio e trovarne uno sugli scaffali, e l’inventario è quasi sempre venduto online. Con le feste natalizie alle porte, la domanda di PS5 aumenterà solo quando verrà aggiunta a una serie di liste dei desideri. Può essere molto difficile trovare una PS5 o una PS5 Digital in tempo per le vacanze, ma non sarà impossibile. Per aiutarti, abbiamo raccolto tutti gli elenchi dei rivenditori per PS5 e PS5 Digital in un unico posto. Ogni volta che un rifornimento viene annunciato o appare in modo casuale, aggiorneremo questo articolo.

Vediamo almeno due rifornimenti di PS5 ogni settimana presso i principali rivenditori come Best Buy, Walmart e GameStop. Sony ha anche repliche abbastanza regolari di PS Direct. Ma devi sempre essere veloce (e fortunato) per acquistarne uno prima che finiscano le scorte. Le console tendono a esaurirsi in pochi minuti, se non in secondi, quindi è tutta una questione di dita intelligenti e il giusto tempismo.

Rifornimento del Black Friday per PS5

Walmart Ha ottenuto un rifornimento del Black Friday per PS5 e PS5 Digital il 22 novembre. Il rifornimento era disponibile solo per gli abbonati Walmart+. Non è chiaro se Walmart abbia più scorte di PS5 per il Black Friday per tutta la settimana.

Amazon Ha ottenuto un rifornimento del Black Friday per PS5 il 23 novembre. Era limitato ai membri Prime ed è andato esaurito immediatamente.

Jim Stop Avrai PS5 e PS5 Digital in stock in negozi selezionati questo Giorno del Ringraziamento. Stiamo ancora aspettando annunci da altri rivenditori, ma prevediamo che più rivenditori avranno PS5 e PS5 Digital in stock il Black Friday.

Tieni inoltre presente che esiste la possibilità che i rifornimenti di PS5 siano limitati ai membri paganti presso rivenditori selezionati nelle prossime settimane (come i rifornimenti del Black Friday presso Walmart).

Best Buy ha recentemente lanciato un abbonamento da $ 200 all’anno chiamato Totaltech e i rifornimenti selezionati sono stati limitati ai membri. Walmart ha fatto lo stesso per i suoi $ 98 all’anno di abbonamento. Allo stesso modo, GameStop ha reso disponibili alcuni rifornimenti solo per i membri PowerUp Rewards Pro. E, naturalmente, Amazon può bloccare PS5 dietro il suo abbonamento Prime. Nel frattempo, rivenditori come Costco e Sam’s Club, che richiedono un abbonamento per fare acquisti, chiedono sempre abbonamenti per rifornire la PS5.

Rifornimenti recenti di PS5

Di seguito, troverai le ultime date di rifornimento di PS5 presso i principali rivenditori.

Walmart: 22 novembre

22 novembre Miglior acquisto: 15 novembre

15 novembre Costo: 22 novembre

22 novembre Antonlino: 28 ottobre

28 ottobre Targeting: 27 ottobre

27 ottobre Amazzonia: 23 novembre

23 novembre Stop al gioco: 26 ottobre

26 ottobre PS diretto: 22 novembre (Registrati per il rifornimento futuro)

22 novembre (Registrati per il rifornimento futuro) Club di Sam: 22 ottobre

