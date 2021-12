4 temi che cambieranno l’interfaccia degli smartphone Xiaomi

Questo articolo è scritto per i possessori di dispositivi Xiaomi/Redmi/POCO che vogliono cambiare radicalmente la schermata di blocco e i widget del centro di controllo del proprio smartphone. Per la corretta applicazione del pacchetto di personalizzazione specificato, è necessario in alcuni casi cambiare la regione in India (negli ultimi argomenti della giornata – in Italia). Spiegazione delle istruzioni di trasporto qui.

un progetto

‘Project One’ con carta da parati colorata che intreccia toni di rosso, giallo e viola con un pizzico di fucsia è bello con qualsiasi luce.

Il tema riorganizza la barra delle notifiche e la barra degli strumenti, porta un design diverso con più collegamenti al widget dell’orologio.

Il pacchetto di personalizzazione combina un look classico con un divertimento sfrenato. Puoi unirti al capolavoro qui: http://zhuti.xiaomi.com/detail/b0d26afc-8b0c-4e8a-ace0-edb90598dde5.

Viola profondo

Il secondo tema della collezione di oggi include un elegante pacchetto di icone scure con un motivo di blocco personalizzabile, che evoca un’aura di relax con un ampio panorama notturno sotto gli occhi di un giovane nella parte inferiore dello schermo.

Le icone hanno uno sfondo scuro per dare loro un aspetto più elegante. I widget orologio e meteo nella schermata iniziale sono stati leggermente modificati. I colori predominanti sono il viola e il blu scuro.

Link per scaricare: http://zhuti.xiaomi.com/detail/86e6b614-45a3-4990-af24-e527d118e201.

Isola MIUI

Al terzo posto abbiamo Island MIUI, un tema semplice e accattivante disponibile per dispositivi con MIUI 11 e opzionalmente per smartphone con MIUI 12. Gli sfondi “inviano” il proprietario del telefono su uno yacht nell’oceano.

Il design delle isole MIUI è molto semplice sia nella barra degli strumenti che nelle icone. Sebbene il tono dominante sia il blu, il tema porta anche una sottile sfumatura bluastra sul bianco per le schermate delle impostazioni, i messaggi e le tastiere.

Puoi cambiare i rigidi giorni feriali di dicembre con la bellezza dell’oceano in http://zhuti.xiaomi.com/detail/9ae56dd7-382e-4cb7-a645-b07d1e3f3694.

Zain Bloor Linoy

L’ultimo argomento della collezione di oggi si chiama Zen Bluer Lineui. Le sue caratteristiche principali sono un elegante sfondo nero con dettagli blu che gli conferiscono uno stile semplice e futuristico.

Un altro aspetto da notare è la riprogettazione radicale della barra degli strumenti e delle schermate di altri dispositivi. Per testare questo tema, devi andare su http://zhuti.xiaomi.com/detail/50fb7bc7-69d8-4e61-812f-e795c1ffa028 E prima dell’installazione, cambia la regione del dispositivo in “Italia”

Le istruzioni per il trasporto sono fornite all’inizio del set. Dopo aver applicato il tema per la prima volta, puoi facilmente tornare alla tua area originale.

