Rockstar ha rilasciato il primo aggiornamento della trilogia di Grand Theft Auto

segui da Una lettera di scuseSembra che Rockstar Games abbia già rilasciato il suo primo aggiornamento Grand Theft Auto: Trilogia – Edizione definitiva.

La voce nella pagina di supporto di Rockstar per la versione 1.02 menziona tutte le piattaforme ad eccezione della chiave nel nome. Sebbene le note di correzione menzionino correzioni generali per “tutte le piattaforme”, ​​Vice City ha anche una correzione specifica per Switch:

“Risolto il problema per cui le modifiche alle impostazioni della lingua non venivano salvate al riavvio (Nintendo Switch)”

Sulla base delle stesse note di correzione, sono state introdotte anche molte altre correzioni, come la risoluzione del problema Effetti della pioggia Grand Theft Auto: San Andreas.

Puoi vedere tutte le note sulla patch Pagina di supporto RockstarScopri quali fix preferite dallo sviluppatore e quali eventualmente possono essere applicate alla versione Switch del gioco. Aggiorneremo questo post quando potremo confermare che una correzione simile è stata applicata alla versione Switch del gioco.

Queste sono le attuali versioni Switch di ogni gioco: San Andreas – Versione 1.0.2, GTA III – Versione 1.0.2, Vice City – Versione 1.0.3. Ancora una volta, Rockstar ha affermato che molti aggiornamenti verranno rilasciati nel tempo e forniremo un aggiornamento man mano che apprendiamo di più su eventuali correzioni chiave.

Cosa ne pensi delle correzioni nel primo lotto di note di correzione? Hai problemi con la versione Switch del gioco? Lascia un commento qui sotto.