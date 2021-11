Cosa ci vorrà perché più paesi come El Salvador adottino Bitcoin?

Cosa è richiesto ad altri paesi per adottare bitcoin come sta accadendo in El Salvador? Specialisti del pannello LaBitConf, un evento che ha avuto luogo l’ultimo giorno della conferenza venerdì 19 novembre a San Salvador, hanno convenuto che l’istruzione è essenziale.

Sulla base dello stesso esempio salvadoregno, tener conto di Che la missione educativa dovrebbe venire prima, in quanto elimina parte degli attriti e consente ai cittadini di sapere come utilizzare la criptovaluta prima che debbano.

Sergei Kotlyar, CEO di Bitrefill, ha specificamente sottolineato il fatto che La maggior parte dei salvadoregni Usa i soldi per le tue transazioni quotidiane. E il passaggio da quello al pagamento con bitcoin al telefono può essere una transizione difficile.

Da parte sua, lo sviluppatore Serge Delgado si è concentrato sulla rete dei canali di pagamento rete di fulmini, ha ritenuto che l’adozione salvadoregna fosse una sorpresa per i cittadini.

C’è una mancanza di educazione, perché in qualche modo è stata imposta, tutto è stato molto veloce. Anche se penso che sia impressionante, l’istruzione viene prima di tutto. E se non può iniziare prima, penso che dovremmo mirare a farlo accadere. Serge Delgado, sviluppatore focalizzato su Lightning.

Rendere più semplice l’esperienza dell’utente non riguarda solo l’istruzione, ma anche renderlo il più conveniente possibile, agli occhi di altri relatori, come Ryan Gentry, che guida lo sviluppo del business presso Lightning Labs.

Per Gentry, una chiave è la semplificazione Processo di trasferimento di Bitcoin (BTC) e soldi di carta. Gli utenti, in particolare i nuovi utenti, dovrebbero preoccuparsi il meno possibile di questo. Forse, con la possibilità di utilizzare stablecoin come Tether (USDT), ha aggiunto il podcaster Stefan Levera, che modera il consiglio.

Joao Almeida, co-fondatore e chief technology officer di OpenNode, ha affermato che questo è uno sforzo che richiede la partecipazione di aziende che offrono prodotti correlati a bitcoin. E fai un esempio del caso della borsa Chivo portafoglio, istituito dal governo di El Salvador. “Solo Chivo accetta dollari Chivo”, ha detto, come un oggetto che genera attrito per questo Adozione di bitcoin nel caso specifico di un paese centroamericano.

I membri del comitato di LaBitConf hanno discusso dello scenario dell’adozione di bitcoin nei paesi, come il caso di El Salvador. Fonte: Youtube.

Lo stesso Almeida ha ritenuto che in generale ci siano soluzioni teoriche che possono fare adozione di massa Bitcoin. Tuttavia, ha considerato la necessità di pensare all’infrastruttura esistente ea come questo tipo di operazione potrebbe essere facilitata con ciò che è là fuori.

A tal proposito ha posto l’accento sul tema dell’educazione e del rapporto con gli utenti. Educare e ascoltare le persone sulle proprie esperienze ha finito per essere la grande chiave. I relatori hanno concordato, citando uno degli elementi più importanti Cosa è successo in El Salvador prima che il governo mettesse in atto la legge sui Bitcoin.

Come abbiamo recensito su CriptoNoticias, un esempio di Playa Bitcoiner A El Zonte, ha lasciato tra i suoi più alti insegnamenti l’importanza di rendere l’esperienza dell’utente il più semplice e organica possibile. Pertanto, l’intera comunità è ispirata dal loro bitcoin affinché un paese finisca per convertire bitcoin in una delle sue valute legali.