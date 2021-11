MIUI 13 avrà un indicatore speciale per conoscere in dettaglio lo stato della batteria

Con questo nuovo indicatore, possiamo dire se la temperatura della nostra batteria del terminale è adatta o meno.

MIUI lui è Uno dei livelli di personalizzazione più popolari occupazione Android, anche grazie al gran numero di stazioni xiaomie redmi e PICCOLO che viene venduto ogni anno e ha, Praticamente lo stesso numero di follower a discapito.

A poco a poco stiamo imparando maggiori dettagli sulla nuova versione del livello software di Xiaomi, MIUI 13, che il CEO dell’azienda cinese ha già confermato. Sarei arrivato prima della fine dell’anno E infine, apparirà Indicatore speciale per conoscere in dettaglio lo stato della batteria.

MIUI 13 avrà un indicatore della temperatura della batteria

Uomini dallo specialista medio Xiaomiui Condividi Tweet Hanno rivelato che la versione closed beta della ROM cinese MIUI 13 è stata aggiornata con una nuova funzione davvero interessante: Indicatore della temperatura della batteria del dispositivo.

come vedi in Foto di accompagnamento Tweet ha detto, che vi lasciamo sotto queste righe, ciò che Xiaomi ha fatto in questo aggiornamento è sostituire l’indicatore della temperatura della batteria che MIUI aveva finora con uno nuovo che ci mostra Tre stati: caldo, freddo e normale.

Finora possiamo controllare la temperatura della batteria del nostro smartphone dalle impostazioni della MIUI, anche se non è stato utile conoscere questo numero Se non sappiamo quale temperatura dovrebbe essere corretta.

Ma grazie a questo nuovo indicatore della temperatura della batteria regolato dalla custodia, chiunque può Non c’è alcuna conoscenza preliminare di questo, potrai scoprire se la batteria del tuo dispositivo mobile è alla giusta temperatura o, al contrario, Troppo caldo o troppo freddo.

Come al solito in questi casi, Questa nuova funzionalità richiederà del tempo per raggiungere la ROM globale ed europea Dal momento che MIUI 13 è stata introdotta ufficialmente, quindi se hai un telefono cellulare Xiaomi, devi solo Attendi fino a quando non ricevi MIUI 13 per goderti questo pratico indicatore.

