The Trilogy – The Definitive Edition, un remaster

Ho ricevuto l’annuncio di Rockstar di una versione rimasterizzata per i tre giochi GTA e, con scetticismo scettico, dopo aver giocato per diverse ore a ciascun titolo posso dire che il lancio è stato affrettato e non capisco nemmeno lo scopo esatto di questo convertitore .

Quando uscì GTA 3 avevo 12 anni, Vice City seguì l’anno successivo e quando San Andreas uscì su console avevo 15 anni. Per me, e probabilmente per molti della stessa generazione, questi tre Giochi Sono stati un punto di riferimento nella nostra infanzia/adolescenza. GTA 3 e Vice City sanno che li abbiamo giocati nelle sale giochi di Craiova. Il tempo è stato breve (ho pagato un’ora) sono entrato nel gioco e non ho necessariamente fatto missioni, ma ho “imbrogliato” nel classico stile Grand Theft Auto.

San Andreas ha catturato un PC in grado di eseguirlo, quindi l’ho eseguito spesso e bene. Ecco perché è il mio preferito di tutta la serie. Ho fatto questa premessa per illustrare la situazione da cui sto iniziando ad affrontare questa nuova release: la versione finale.

È stato riferito che i giochi sono stati rielaborati. Non stiamo parlando di un remake. Fondamentalmente, i giochi hanno ricevuto un “abbellimento” e un aggiornamento al controllo del personaggio, anche se a mio parere non sembra.

“ci risiamo”

Prima di tutto, dobbiamo parlare della grafica e del fatto che questi giochi hanno cambiato volto e hanno assunto un aspetto più cartoonesco. Non sono un fan di questo cambiamento e avrei preferito uno stile più discreto. Il più ovvio in GTA III. L’originale aveva un aspetto più realistico e grintoso, come nei film noir. Ora sembra Fortnite con blocchi grigi. Tuttavia, in termini di chiarezza, animazione, modelli dei personaggi e dettagli, il nuovo gioco è ben oltre l’originale. Ora lo schiaffo sembra uno schiaffo, non un grande triangolo. Tuttavia, non tutti gli elementi del convertitore hanno funzionato. Gli effetti del tempo, in particolare la pioggia, sembrano davvero pessimi. È molto spesso e molto leggero, quindi non sempre vedi dove stai andando. La seconda cosa che dà fastidio sotto la pioggia è il fatto che hai l’impressione che ti stia seguendo e che una nuvola sia sopra di te. Per questo gioco è stato introdotto anche un sistema di illuminazione dinamico, che può sembrare buono, ma spesso lo è Grafica Molto scuro e in alcune scene può essere difficile vedere tra i blocchi.

Un’altra cosa che ho notato ora in GTA III che non ricordo – non gioco da quando avevo 12-13 anni – è quanto sia semplice la sua struttura narrativa e il personaggio principale, che peraltro non parla nemmeno . Il gioco è progettato come una sandbox in cui puoi venire a conoscere le corse automobilistiche, le sparatorie su strada, ecc. A livello di combo, dopo circa 4-5 ore di gioco è piuttosto semplice. Il protagonista evade dal carcere per poi entrare al servizio di un gangster italiano, tutte le missioni mancano di profondità, con una struttura narrativa fragile. Non mi aspettavo un romanzo di Dostoevskij, ma almeno una storia più coerente, come quelle che si trovano nei recenti titoli di GTA, spero ancora.

Nonostante il fatto che Rockstar affermasse di aver aggiornato il controllo del gioco, l’ho comunque trovato stimolante e strano. Non sono il più abile con una console, ma mi trovo molto bene nei giochi d’azione in terza persona. Tuttavia, è stato difficile per me nei giochi in questo gruppo.

Mi sono trasferito a Vice City e le cose sono migliorate. Abbiamo un protagonista parlante, una storia che fa le fusa e personaggi eccentrici. Vediamo anche una più ampia varietà di tipi di missione dall’inizio rispetto a GTA III.

Lo stile anime sembra adattarsi meglio qui a Miami, e stiamo iniziando a vedere un file attualmenteE più grandi e complessi, più dettagli grafici e un aspetto più coeso. Tre o quattro ore dopo Vice City, mi sono trasferito a Los Santos e sembrava che mi fossi trasferito immediatamente quando avevo 15-16 anni. Ha interpretato un ruolo così importante che ricordo ancora le missioni e i personaggi, o se l’ho dimenticato, questo editore mi ha ricordato lei.

Qui abbiamo trovato le modifiche meno entusiasmanti e il gioco più vicino ai titoli attuali. È naturale, è il più nuovo dei tre titoli.

Ho giocato a tutti e tre i GTA su Playstation 5 e dovrebbero funzionare a 30 fps in modalità qualità e 60 fps in modalità prestazioni. Lo dico perché i giochi, in particolare GTA III, sono “appesi” all’hardware di nuova generazione. Sia in modalità qualità, ma soprattutto in modalità performance, ho notato un calo nel gioco.

Dopo circa 10 ore trascorse a giocare a tutti e tre i giochi in questa versione rimasterizzata, posso dire che avrebbe richiesto più tempo “in forno”, come si suol dire. I giochi hanno ancora bisogno di lavoro per migliorare e rimuovere i bug, ma potrebbero essere risolti in futuro tramite patch.

Tornando al titolo, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition mi sembra un remaster senza scopo. Non capisco davvero con chi sta parlando. I giocatori come me hanno ricordi di queste partite? Ma non so se lo stile cartoonesco sia appropriato per questo. Inoltre, perché vorremmo giocarci di nuovo? Ora ci sono titoli open world migliori e alla fine Rockstar ha fatto la storia con questi giochi e ha influenzato l’intero settore.

Se non per noi, per la generazione più giovane che non li ha giocati al lancio? Qui lo stile del cartone animato può essere compreso, ma i problemi di gameplay (controllo pesante) e miglioramento possono rimuoverlo. Allo stesso tempo, questi vecchi giochi con vestiti nuovi, abituati alle moderne esperienze di gioco, possono essere sorprendenti.

Capisco il fascino della rimasterizzazione. Il vecchio prodotto viene aggiornato con uno sforzo minore rispetto a quello utilizzato per creare un nuovo gioco. Allora approfitta della nostalgia. Se mi è venuta l’idea di aggiornare la serie di giochi GTA, volevo fare un remake come Final Fantasy VII, e non cambiare la grafica e basta.