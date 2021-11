centrali idroelettriche che sono diventate un peso per il Paese; Cosa dovrebbe fare l’India? | L’India ignora gli impatti sociali e ambientali dei progetti idroelettrici

Le dighe idroelettriche inquinano l’ambiente e accelerano il verificarsi di disastri naturali. Himanshu Thackeray, capo della rete delle dighe, dei fiumi e dei popoli dell’Asia meridionale, ha dichiarato:

La Corte Suprema ha istituito una commissione per studiare le inondazioni di Kedarnath nell’Uttarakhand, che hanno causato più di 5.000 vittime nel 2013. In particolare, ha ordinato uno studio per verificare se le dighe qui aumentino significativamente i danni causati dai disastri naturali.