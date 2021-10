I giocatori di Warzone vogliono una semplice funzionalità di gioco per evitare gli intrusi

La community di Warzone è piena di hacker da un po’ di tempo, ma i giocatori di Call of Duty credono che l’aggiunta di una funzione di divieto nel gioco aiuterà a evitare di essere scoperti dagli hacker.

Sfortunatamente, l’hacking non è estraneo alle strade di Verdansk, dove gli imbroglioni fanno ogni sorta di cose come rovinare i giochi o L’uso di pelli non lievitate.

Nonostante tutte le lamentele, ci lentamente qualche progresso Realizzato dagli sviluppatori per eliminare questi imbroglioni.

Mentre i giocatori aspettano pazientemente l’integrazione Anti-cheat in Vanguard Per Warzone, la community ha creato una funzionalità per aiutare con il problema della pirateria.

I giocatori di Warzone suggeriscono un divieto di gioco per evitare gli intrusi

Sebbene non esista un contatore anti-cheat ufficiale, un buon modo per i giocatori di stare lontano dagli hacker è bloccarli. Sebbene questo non sia il modo migliore per pulire le strade, è il metodo più semplice da usare per i giocatori.

Tuttavia, questo post di Reddit di “mugs_sgum” indica che Raven Software dovrebbe aggiungere un pulsante di divieto nel gioco in modo che i giocatori possano immediatamente prendersi cura di cadere nell’imbroglio.

Attualmente, le persone che vogliono bloccare qualcuno devono lasciare il gioco in cui si trovano. Successivamente, devi andare alla scheda Nuovi giocatori, trovare il cheater e quindi bloccarlo.

Aggiungendo questo all’interno del gioco, consentirà ai fan di non dover affrontare il dolore della ricerca di nuovi giocatori. Inoltre, non sarà necessario ricordare il loro nome.

A un Redditor è piaciuta molto questa idea e ha detto: “Soprattutto perché non si aggiornano sempre subito e devi aspettare 5 minuti per caricare i loro nomi”. I giocatori pensano che questo possa essere di grande aiuto in quanto potrebbe essere necessario del tempo prima che questa scheda venga aggiornata.

Mentre Vanguard è a circa un mese di distanza con l’integrazione che seguirà presto, questo potrebbe essere solo uno dei tanti cambiamenti in arrivo a Warzone per prevenire la pirateria nel gioco.