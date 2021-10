Arceus ha confermato che non è un gioco open world

Preparati per un nuovo tipo di grande avventura in Pokémon Pokémon Leggende: Arceus, un nuovissimo gioco di Game Freak che fonde azione ed esplorazione con le radici dei giochi di ruolo della serie Pokémon. Intraprendi missioni di rilevamento nell’antica area di Hisui. Esplora gli spazi naturali per catturare i Pokémon selvatici imparando il loro comportamento, intrufolandoti e lanciando una pokeball ben mirata. Puoi anche lanciare una Poké Ball contenente i tuoi Pokémon alleati vicino al Pokémon selvatico per entrare senza problemi nella battaglia.

Raggiungi Hisui – Old Sunh – e costruisci il primo Pokédex nell’area



La tua avventura si svolge nella vasta grandezza naturale della regione di Hisui, dove hai il compito di studiare i Pokémon per completare il primo Pokédex della regione. Il monte Coron si erge dal centro, circondato su tutti i lati da regioni con ambienti distinti. In questa era – molto prima degli eventi di Pokemon Diamante Brillante e Pokemon Perla Splendente Giochi — Trova Pokemon appena scoperti come Wyrdeer, Evolution of Stantler e nuove forme regionali come Hisuian Growlithe! Lungo la strada, scopri il mistero che circonda il leggendario Pokemon noto come Arceus.