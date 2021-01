Ora segui questa regola per le chiamate da rete fissa a mobile, altrimenti non ci sarà connessione tecnica

Ora, se vuoi effettuare una chiamata da un telefono fisso a un telefono cellulare nel paese, devi mettere (0) zero (prefisso) prima del numero di cellulare.

Nuova Delhi, 16 gennaio: Ora, se vuoi effettuare una chiamata da un telefono fisso a un telefono cellulare nel paese, devi mettere (0) zero (prefisso) prima del numero di cellulare. L’Ufficio Comunicazione ha emesso un’ordinanza al riguardo. La nuova legge è stata redatta nel novembre dello scorso anno ed è in fase di attuazione da oggi. Tutti i principali operatori di telecomunicazioni hanno iniziato a informare i propri clienti in merito.

Il 20 novembre 2020, il dipartimento delle comunicazioni ha emesso una decisione in merito al modello di chiamata per le chiamate su rete fissa mobile. Ha spiegato che è stata presa la decisione di fornire numeri di telefono adeguati per utenti fissi e mobili. Poi, il 25 novembre, il Ministero delle Comunicazioni e dell’Information Technology ha emesso una circolare in cui si afferma che dal 15 gennaio, se si vuole effettuare una chiamata su un numero fisso del Paese, è necessario anteporre lo zero al numero di cellulare. Ciò contribuirà a creare una catena di 2.539 milioni di numeri, ha detto il ministero.

Informazioni dai fornitori di servizi ai clienti

Secondo l’ordine del Dipartimento delle comunicazioni, tutti gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti a informare i propri clienti di questa nuova regola. Se un proprietario di rete fissa effettua una chiamata sul suo cellulare senza impostare lo zero, deve fornire questa informazione. Di conseguenza, gli operatori di telefonia mobile Airtel e Geo hanno iniziato a informare i loro clienti in merito. Anche BSNL e Vodafone Idea lo annunceranno presto.

La raccomandazione è stata sollevata da TRAI a maggio

L’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni (TRAI) nel maggio 2020 ha proposto uno zero prima di richiedere un numero di telefono cellulare da una linea fissa. Troy ha detto all’epoca che questa non era una soluzione per aumentare i numeri di telefono. Troy ha detto che il sistema creerà 2.544 milioni di nuovi numeri per i servizi mobili, che soddisferanno le esigenze future.

Pubblicato da:Janavi Bhatkar Prima pubblicazione:16 gennaio 2021 18:22 IS