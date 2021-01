Il team leader di CDPR interrompe le cattive notizie dai dipendenti di Cyberpunk 2077 di Bloomberg | GamingDose

Il karma di Cyberpunk 2077 continua dopo il giorno precedenteC’è una nuova ondata di voci. Rilasciato tramite Bloomberg. Il direttore dello studio CD Projekt RED Adam Padowski ha recentemente risposto tramite Twitter.

Jason Schreyer, un giornalista di Bloomberg che segue il caso dei rapporti di Cyberpunk 2077.Molti problemi interni prima del rilascio del gioco Affermando di provenire da addetti ai lavori del team che vogliono esporre queste storie in particolare, i problemi con piattaforme console come PlayStation 4 e Xbox One sono la sottoperformance di cui si lamenta la maggior parte dei giocatori.

Tuttavia, Adam, Team Leader di CD Projekt RED, ha affrontato questi problemi in modo molto dettagliato:

Padovsky: È difficile fare una demo del gioco due anni prima del suo lancio, ma questo non significa che sia falso. Se confronti la demo con un buon gioco, controlla le scene di Dumdum, le scene di inseguimento o una miriade di altre scene. Quello che le persone che leggono il tuo articolo potrebbero non sapere (in Bloomberg) è che il gioco non è stato realizzato. I passaggi sono linee rette ed è apparso proprio come il gioco completo pochi mesi prima della sua uscita. Quello che vedi nella demo, sì, è diverso, ma si chiama. In fase di sviluppo? Il nostro gioco completo ha un aspetto migliore rispetto alla versione demo.

Per quanto riguarda le “caratteristiche mancanti”, quello era uno dei processi nella creazione del gioco. Molte funzionalità sono state pensate e abbandonate se vediamo che non funzionano. Per quanto riguarda il nascondersi in macchina, è uscito proprio come le demo. Inoltre, abbiamo aggiunto ulteriori dettagli nella versione attuale. Le immagini che ho visto nella demo all’epoca sono state sviluppate in un gioco che ha ottenuto 9/10 o 10/10 su PC da molti media in tutto il mondo.

Per le console generiche precedenti (PS4 e Xbox One), questo è un caso separato. Ma lavoriamo duramente per correggere i bug (anche su PC – sappiamo che il gioco non è perfetto al momento) e siamo orgogliosi di Cyberpunk 2077 come gioco e della sua fantastica grafica. Questo non è affatto quello che chiamerei un disastro.