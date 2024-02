Shrapnel ha rilasciato una demo ad accesso anticipato per il gioco su Epic Games Store

Stai cercando di mostrare il tuo marchio davanti ai principali leader del settore dei giochi? Scopri di più sulle opportunità di sponsorizzazione del GamesBeat Summit Qui.

Shrapnel, lo sparatutto Web3 di alto profilo, lancia oggi una demo ad accesso anticipato su PC sull'Epic Games Store.

La società con sede a Seattle Neon Machine (alias Shrapnel) ha rivelato la sua prima demo dello sparatutto in prima persona. La demo si chiama Shrapnel Training Practices One (STX1), che rappresenta un allontanamento dai tradizionali metodi di sviluppo del gioco.

Al di là della norma, Shrapnel ha optato per una strategia incentrata sulla comunità, consentendo ai giocatori di partecipare e modellare il gioco in ogni fase fino alla sua uscita completa nel 2025.

Ambiente di schegge

STX1 è ora disponibile per i giocatori di tutto il mondo tramite Epic Games Store, che conta oltre 230 milioni di giocatori su PC. Questo lancio anticipato è in netto contrasto con i tradizionali programmi di rilascio dei giochi della trilogia.

A differenza degli studi tradizionali, che tengono segreti il ​​gameplay e i dettagli di progettazione fino al completamento del gioco, Shrapnel ha adottato un approccio trasparente. La community pre-lancio, che comprende oltre 100.000 membri Discord e 350.000 follower, ha plasmato attivamente il gioco attraverso feedback e voti costanti su decisioni cruciali sul design e sulla storia. I giocatori hanno anche mostrato le loro opere d'arte nel pluripremiato trailer cinematografico. Circa 3.000 giocatori hanno acquistato i pacchetti di estrazione.

STX1 e le versioni future mirano a promuovere il coinvolgimento, i test e il feedback da parte della comunità Shrapnel. Questo sforzo collaborativo fornirà preziose informazioni sulle preferenze dei giocatori, sulla popolarità della mappa, sulle armi preferite e sugli stili di gioco. I dati raccolti aiuteranno a perfezionare e migliorare il gioco, utilizzando il contributo della base di giocatori dedicata prima del lancio.

La versione STX1 introduce personaggi giocabili con progressione di livello massimo, insieme a tre fucili, una granata e la prima abilità speciale di Sigma, “Sigma Wave”. Sigma, una risorsa misteriosa nel mondo di Shrapnel, migliora l'equipaggiamento e le abilità. Man mano che il gioco avanza attraverso le fasi di accesso anticipato, i giocatori possono aspettarsi personaggi, armi e abilità di Sigma ampliati.

Shrapnel vuole che i creatori siano in grado di personalizzare ogni aspetto del gioco, dai personaggi alle armi e alle mappe di gioco. Le classifiche online tracceranno i giocatori più abili in base alla quantità di Sigma estratto, fornendo ricompense dal pool di ricompense della comunità Shrapnel. I creatori possono commercializzare e scambiare le loro creazioni, promuovendo un forte ecosistema di creatori e fornendo ai giocatori potenziali opportunità di reddito.

“Il feedback della nostra comunità di appassionati è stato inestimabile, aiutando a plasmare il gioco per quello che è oggi”, ha affermato Mark Long, CEO di Shrapnel, in una nota. La nostra implementazione del gameplay ad accesso anticipato mette i giocatori al posto di guida, aiutandoci a guidare verso uno sparatutto in prima persona di qualità.

Ambientato in un mondo post-apocalittico, il mondo di Shrapnel si estende oltre i giochi fino ai fumetti e a un cortometraggio live-action, che ne mostra la ricca tradizione. Sviluppato da un team di esperti del settore con esperienza in transmedia, produzione virtuale e produzione blockchain, l'ultimo round di finanziamento da 20 milioni di dollari di Shrapnel ha portato il suo finanziamento totale a 37,5 milioni di dollari.

La società ha avuto una controversia molto pubblicizzata con uno dei suoi investitori che ha tentato di rilevare la società. Shrapnel conferma che Long rimane amministratore delegato e che la causa è in corso.